Direkter Aufstieg möglich: "Traum ginge in Erfüllung"

Trainer Stefan Leitl ist überzeugt, dass die SpVgg Greuther Fürth im Zweitliga-Saisonfinale bei einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf direkt in die Fußball-Bundesliga aufsteigt. Der Tabellendritte (61 Punkte) geht als Jäger des Führungsduos VfL Bochum (64) und Holstein Kiel (62) in den letzten Spieltag an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Wir wollen weiter jagen. Wenn wir drei Punkte holen, wird es reichen, um direkt hochzugehen", verkündete Leitl am Freitag zuversichtlich. Dem Kleeblatt würde bei einer Kieler Niederlage gegen Darmstadt 98 sogar ein Unentschieden reichen.

21. Mai 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Stefan Leitl, Trainer von SpVgg Greuther Fürth, steht auf dem Rasen. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild