DFB-Team tritt während der Wiesn in der Allianz Arena an

Während der Wiesn 2026 steigt in der Allianz Arena ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Möglich macht das eine neue Regelung des Länderspielpausen-Systems, das auch Folgen für den FC Bayern und den TSV 1860 hat.

Die Allianz Arena erstrahlt in Schwarz-Rot-Gold während des Länderspiels des DFB-Teams gegen die Niederlande (1:0) am 14. Oktober 2024.

Erstmals seit 44 Jahren wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr wieder ein Länderspiel während des Oktoberfestes in München austragen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekanntgab, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 1. Oktober in der Allianz Arena im Rahmen der Uefa Nations League auf Serbien.

Bereits am 27. September empfängt Deutschland in der WWK Arena in Augsburg die griechische Nationalmannschaft. Die neue Saison in der Nations League beginnt für die Nationalmannschaft mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden am 24. September.

Das letzte Wiesn-Heimspiel der DFB-Auswahl fand am 22. September 1982 statt. Damals gab es im Olympiastadion ein 0:0 gegen Belgien. Möglich wird diese Terminierung des Duells zwischen Deutschland und Serbien in der Arena während der Wiesn-Zeit durch die Neuausrichtung des Länderspielpausen-Systems, die der Weltfußballverband Fifa bereits im März 2023 beschlossen hat.

(Fast) keine Wiesn-Heimspiele mehr für FC Bayern und TSV 1860

Statt der bisher drei jeweils neun Kalendertage dauernden Länderspielpausen im Herbst mit je zwei Partien (Anfang September, Anfang Oktober und Mitte November) wird es ab der Saison 2026/27 nur noch zwei Unterbrechungen geben. Eine über 16 Tage von Ende September bis Anfang Oktober mit drei Spielen und eine über neun Tage im November mit zwei Spielen.

Dadurch können weder der FC Bayern noch der TSV 1860 wie bisher üblich mit sicheren Heimspielen während der Wiesn planen. In diesem Jahr findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese vom 19. September bis zum 4. Oktober statt. Am Wochenende des 19. Septembers finden der 4. Spieltag der Bundesliga und der 7. Spieltag der 3. Liga statt, danach pausieren die Ligen wegen der Länderspiele.

Es gilt als wahrscheinlich, dass nur einer der beiden Münchner Profiklubs rund um den Oktoberfest-Start ein Heimspiel bestreiten wird.