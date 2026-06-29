Deshalb tippt Klose das deutsche WM-Spiel nicht

Miroslav Klose war WM-Rekordtorjäger. Dann übertraf ihn Lionel Messi bei dieser Endrunde. Einen Tipp für das deutsche WM-Sechzehntelfinale erlaubt sich Klose lieber nicht.

Der entthronte WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose traut sich keine Prognose für das WM-Sechzehntelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft heute (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough gegen Paraguay zu. "Ich tippe nie. Ich tippe grundsätzlich immer falsch, deshalb habe ich mich davon verabschiedet", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg beim Trainingsauftakt des fränkischen Zweitligisten. Anschauen werde er sich das erste K.-o.-Spiel der DFB-Elf bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko aber.

Der frühere Nationalspieler Klose war als WM-Rekordtorjäger in die Endrunde gegangen. Lionel Messi entthronte ihn aber. Der argentinische Superstar schoss am Montag bei der Vorrundenpartie gegen Österreich sein 17. WM-Tor. Mittlerweile steht Messi bei 19 Treffern.

Klose hat von dem gebrochenen Rekord durch seine beiden Söhne erfahren. "Für mich ist das überhaupt kein Problem. Es war klar, dass das passiert", sagte der frühere Weltklasse-Stürmer, der Messi schon zuvor gratuliert hatte.