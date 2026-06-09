Die deutsche Mannschaft ist in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem angekommen, dort wohnt sie in einem Schloss. Für den Bundestrainer geht es jetzt um den Feinschliff.

Am Montag ging es für den DFB-Tross dann endlich ins Schlösschen. Um 10 Uhr flog die Mannschaft von Chicago aus nach Winston-Salem, ein kleiner Hüpfer, keine zwei Stunden in der Luft. Und dann bekamen die Spieler, die zuvor einen freien Tag verbracht hatten, ihr Quartier zu sehen: die noble Unterkunft "The Graylyn Estate" unweit der Trainingsplätze auf dem Campus der Wake Forest University in North Carolina.

Hier soll der Geist für den fünften WM-Titel entstehen. "Natürlich haben wir noch ein paar Dinge zu tun. Ich glaube, das ist auch normal", sagte der kränkelnde Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Abflug nach North Carolina: "Aber wir haben auch Lust drauf und freuen uns jetzt auf unser Basecamp."

USA-Test zeigt: DFB-Elf muss sich noch steigern

Der DFB hat alle 85 Zimmer des Luxushotels gebucht, die Spieler dürfen sich auf ägyptische Wandteppiche und geschnitzte Holztafeln aus Damaskus ebenso freuen wie auf Marmorbäder und Königsbetten auf Holzpfosten. Die Anlage ähnelt einer alten Burg, sie sieht ein bisschen aus wie Hogwarts aus der Harry-Potter-Reihe. Ob hier die entscheidenden Zaubertricks für die WM eingeübt werden?

WM-Camp mit Harry-Potter-Charme: Der DFB steigt während des Turniers im "The Graylyn Estate" in Winston-Salem ab. © IMAGO

Das 2:1 im letzten Test gegen die USA zeigte jedenfalls, dass sich die deutsche Mannschaft in einigen Bereichen noch verbessern muss bis zum WM-Start gegen Curacao am Sonntag (19 Uhr/MESZ) in Houston. "An der Positionsanpassung bei hohem Druck" will Fußballlehrer Nagelsmann beispielsweise feilen: "Da können wir uns verbessern. Und wir müssen unsere gute Positionsbesetzung im letzten Drittel effektiver nutzen, damit wir zu klaren Abschlüssen kommen."

Musiala und Sané sind noch von ihrer Bestform ein Stück weit entfernt

Heißt: Mehr Tordrang entwickeln, weniger in die Breite spielen, wenn Platz da ist. Das gilt besonders für die Offensivreihe um Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané und Kai Havertz. Speziell Musiala und Sané sind ein gutes Stück von ihrer Bestform entfernt. "Jamal kommt immer besser in Tritt, er braucht aber noch ein bisschen Zeit", befand Nagelsmann: "Er hat noch eine Woche, dann ist er bei 100 Prozent. Da mache ich mir keine großen Sorgen."

Musiala und Wirtz könnten "im Ernstfall noch zwei, drei Gänge zulegen", ergänzte der Bundestrainer. Sané habe "das entscheidende Tor gemacht, das ist das Wichtigste, was man auf dem Feld machen kann. Wenn er alles investiert, im Training und im Spiel, sind die Jungs bereit, auch für ihn alles zu investieren."

Schlotterbeck wackelig – Neuer steigt ins Training ein

Und sonst? Torschütze Havertz kritisierte zu Recht die einfachen Ballverluste in der ersten Halbzeit, Nico Schlotterbeck etwa strahlte von hinten nicht immer die gewünschte Ruhe am Ball aus. Trotzdem: Im DFB-Team ist man optimistisch, dass die kleineren Baustellen bis zum Auftakt behoben sind. "Jeder muss dafür sorgen, dass er bereit ist", forderte Kapitän Joshua Kimmich.

Auch Torhüter Manuel Neuer. Der 40-jährige Kapitän des FC Bayern soll nach überstandener Wadenverletzung in dieser Woche wieder voll trainieren mit dem Team. "Er wird jetzt ins Training einsteigen, dann wird er gegen Curacao auch spielen", sagte Nagelsmann. Oliver Baumann muss zurück auf die Bank.

Übrigens: Für den Abend setzte Nagelsmann im mehr als 30 Grad warmen Winston-Salem direkt ein öffentliches Training vor 5000 Zuschauer an. Mit dabei war neben Rückkehrer Neuer auch Assan Ouédraogo, der für Lennart Karl nachnominiert worden war. Welche Rolle der 20-jährige Mittelfeldspieler bei der WM spielen kann, wird sich in dieser Trainingswoche zeigen. Erst am Samstag fliegt das Team weiter nach Houston.