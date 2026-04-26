Dank Lubach: 1. FC Nürnberg knackt 40-Punkte-Marke

Die Zuschauer in Nürnberg bekommen Fußball-Magerkost geboten. Am Ende jubelt der Club gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg dennoch.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat dank Rafael Lubach endlich die 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga durchbrochen. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose mühte sich in einem zähen Duell gegen den akut abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg zu seinem elften Saisonsieg. Dank des hauchdünnen 1:0 (1:0) am 31. Spieltag verbesserten sich die Franken mit nun 41 Punkten auf den achten Tabellenplatz.

Vor 37.712 Zuschauern brauchte es eine beherzte Einzelleistung von Außenverteidiger Henri Koudossou über die rechte Seite, um Jubel auszulösen. Dessen Hereingabe schoss Lubach (45. Minute +2), der Ersatz für den verletzt fehlenden Stürmer Mohamed Ali Zoma, über die Torlinie. Die erst in der Schlussphase gefährlichen Magdeburger rutschten auf Relegationsplatz 16 ab.

Sowohl die Nürnberger als auch die Gäste aus Sachsen-Anhalt mussten auf ihre besten Torschützen verzichten. Hier der am Oberschenkel verletzte Zoma, bislang elfmal erfolgreich, dort Mateusz Zukowski (17), der eine Gelb-Sperre absitzen musste. Offensiv lief bei beiden Mannschaften herzlich wenig. Zudem leisteten sich sowohl Nürnberger als auch Magdeburger immer wieder Fehlpässe. Die Fans bekamen Magerkost geboten.