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Dagegen ist die Wiesn-Maß ein Schnäppchen: DFB-Fans müssen fast 24 Euro für einen Liter Bier zahlen

Nicht nur die Tickets für die WM-Spiele sind teuer. Auf die Fans der Nationalmannschaft kommen weitere XXL-Preise in den Stadien zu.
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Auf die Fans warten im Stadion hohe Preise für Getränke und Essen.
Auf die Fans warten im Stadion hohe Preise für Getränke und Essen. © IMAGO

Vor dem WM-Start der Nationalmannschaft gegen Curacao schüttet es in Texas wie aus Kübeln. Die DFB-Fans sprangen vor dem Houston Stadium durch die Pfützen, schützten sich unter den Zelten der Einlasskontrollen. Weil die eigentliche Heimspielstätte der Houston Texans ein Dach hat, werden sie wenigstens auf ihren Plätzen nicht nass. Dafür erwartet die Fans im Stadion saftige Preise an den Kiosken.

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Breze kostet in Houston 6,78 Euro 

Für 0,6 Liter Bier müssen die Anhänger der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann umgerechnet 14,21 (!) Euro. Ein Liter Helles kostet damit etwa 23,68 Euro. Dagegen sind die diesjährigen Maßpreise auf der Wiesn glatt niedrig. Zwischen 14,80 Euro und  15,90 Euro müssen die Besucher auf der Theresienwiese zahlen.

Diese Preise erwarten die DFB-Fans im Stadion von Houston.
Diese Preise erwarten die DFB-Fans im Stadion von Houston. © Maximilian Koch

Selbst ein stilles Wasser (0,6 Liter) kostet im Stadion umgerechnet rund 5,49 Euro. Gleiche Preise gelten für das Essen. Eine Breze kostet schlappe 6,78 Euro, ein Hotdog umgerechnet 7,77 Euro. Und wem der Hunger da noch nicht vergangen ist, der kann Popcorn (6,90 Euro) oder Süßigkeiten (6,38 Euro) kaufen. Übrigens: Selbst die Medienvertreter kommen nicht um teure Preise herum. Der Espresso kostet umgerechnet rund 4,32 Euro, ein Sprudelwasser 5,18 Euro. 

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  • Mallory vor einer Stunde / Bewertung:

    Wer für eine normale Eintriitskarte der FIFA 800 Euro in den Allerwertesten schiebt, kann die Ausbeutungsfirma im Land des Wahnsinnigen auch noch mit 24 Euro für 1 Liter Bier unterstützen.

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