Comeback mit Baby-News: Augsburgs Matsima ist zurück

Der FC Augsburg hat Chrislain Matsima schmerzlich vermisst. Der lange verletzte Innenverteidiger feiert gegen Frankfurt seine Rückkehr - und hat private Neuigkeiten.

Augsburg

Unter dem Jubel der Augsburger Fans feierte Chrislain Matsima endlich sein Comeback. Anfang Januar hatte sich der französische Innenverteidiger eine schwere Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen.

"Ich bin sehr glücklich, weil ich fast drei Monate raus war", berichtete der ehemalige U21-Nationalspieler nach seiner Einwechslung kurz vor dem Ende beim 1:1 (1:0) im Heimspiel seines FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Eine "Menge Emotionen" seien dabei gewesen, schließlich sei es auch seine erste schwere Verletzung.

Privates Glück

Matsima hat seine spielfreie Zeit auch privat genutzt. Der 23-Jährige ist mittlerweile Vater einer zwei Monate alten Tochter. "Es war hart", sagte er über seine Verletzungspause, "aber ich habe nun ein Baby und habe viel Zeit mit ihr verbracht, das war das Beste daran".

Die Augsburger sind erleichtert, endlich wieder ihren Topverteidiger zurück zu haben. "Es ist toll, wenn ein Spieler nach so langer Verletzung wieder spielt", meinte sein Trainer Manuel Baum.

Matsimas Vertrag bis zum Sommer 2030

Matsima war im Sommer 2024 als Leihgabe von der AS Monaco gekommen. Nur wenige Monate später zogen die Augsburger die Kaufoption - eine clevere Investition. Mittlerweile ist der Abwehrspieler bis zum Sommer 2030 gebunden, Interessenten gibt es längst.

Wenn die Verletzungspause Matsimas neben den Baby-News etwas Gutes hatte, dann auch dass sich der Franzose nicht noch nachhaltiger in die Notizbücher zahlungskräftiger Vereine hineinspielen konnte.