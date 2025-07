"Club" nach Test-Patzer in Trainingslager abgereist

Nürnberg kassiert im Testspiel gegen einen Drittliga-Aufsteiger einen Dämpfer. Die Schlüsse daraus will Coach Klose im Trainingslager in Südtirol ziehen. Mit dabei ist ein neuer Verteidiger.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat bei seinem Trainingslager in Südtirol eine Menge Arbeit vor sich. Der fränkische Fußball-Zweitligist verpatzte sein Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt am Vortag der Abreise gen Süden. In Gais will Trainer Miroslav Klose mit insgesamt 31 Spielern am Feinschliff arbeiten für die in wenigen Wochen beginnende Saison. Am Sonntag ging es für das Team nach einer Trainingseinheit am Vormittag in den Bus und damit zum Camp über den Brenner.

Dort wird dann auch ein neuer Verteidiger dabei sein: Der georgische Nationalspieler Luka Lotschoschwili kommt von US Cremonese aus der italienischen Serie B, zuletzt war er an den dortigen Liga-Rivalen US Salernitana ausgeliehen. "Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Physis ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft, er wird sowohl auf als auch neben dem Platz mit seiner Mentalität vorangehen", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den 27-Jährigen.

Zwei Neuzugänge reisen nach

Details zu der Verpflichtung wie etwa die Vertragsdauer teilten die Franken nicht mit. Lotschoschwili spielte bereits in der Ukraine, Slowakei und Österreich. Auch in der Europa League war er im Einsatz. Er sagte: "Ich freue mich auf die neue Saison mit der Mannschaft, bin voller Motivation und Tatendrang und möchte innerhalb des jungen Teams Verantwortung übernehmen." Lotschoschwili und Neuzugang Mickael Biron bestreiten am Montagvormittag noch Leistungstests in Nürnberg und reisen am Abend dem Team nach.

Beim Freundschaftsspiel gegen Schweinfurt fehlte Lotschoschwili am Samstag noch. In dem Test über insgesamt 120 Minuten kassierte der Favorit ein 1:2. Vor 2.300 Zuschauern am Sportpark Valznerweiher war das Tor von Leverkusen-Leihgabe Artem Stepanow zu wenig für den FCN. Für die Schweinfurter, die in die 3. Liga aufgestiegen waren, trafen Jakob Tranziska und Joshua Endres.

Noch zwei Tests geplant

Vor dem Saisonstart bestreiten die Nürnberger noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Arminia Bielefeld (19. Juli) und gegen Borussia Mönchengladbach (26. Juli). Die 2. Liga beginnt dann am 2. August auswärts in Elversberg.