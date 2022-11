Brehme freut sich über Götzes WM-Comeback

Der frühere WM-Finaltorschütze Andreas Brehme würde es Mario Götze gönnen, wenn dieser bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch einmal ein großes Comeback in der deutschen Nationalmannschaft erleben sollte. Dass Bundestrainer Hansi Flick den 30 Jahre alten Offensivspieler nach fünf Jahren ohne Länderspiel für das Turnier in Katar nominiert hat, begrüße er "auf alle Fälle", sagte Brehme (62) der Deutschen Presse-Agentur. Begründung: "Mario Götze bringt in Frankfurt gute Leistungen."

16. November 2022 - 05:41 Uhr | dpa