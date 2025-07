Barcelona: Ter Stegen am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen erlebt einen schwierigen Sommer - gesundheitlich und sportlich. Nun musste der Nationaltorhüter knapp elf Monate vor WM-Start sogar unters Messer. Seine Zukunft ist ungewiss.

Barcelona/Bordeaux

Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ist am Rücken operiert worden. Der 33-Jährige sei bis auf weiteres nicht einsatzfähig, seine Rückkehr "hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab", teilte der spanische Verein mit.

Spanische Fachmedien schätzen, dass ter Stegen mindestens drei bis vier Monate wird pausieren müssen. Der Eingriff sei von der Ärztin Amélie Léglise in der französischen Sports Clinic Bordeaux Mérignac unter Aufsicht des medizinischen Stabs des Clubs erfolgreich durchgeführt worden, hieß es.

Vor der OP gab es viele Interessenten

Ter Stegen erlebt einen sehr komplizierten Sommer - gesundheitlich und sportlich. Der jahrelange Stammkeeper der Katalanen wurde jüngst bei Barça vom deutschen Trainer Hansi Flick zur Nummer drei degradiert. Wegen der anhaltenden Rückenprobleme hatte der Schlussmann zu allem Übel seit Mitte Juli nur am Rande des Kaders trainiert - und zwar allein im Fitnessraum.

Der spanische Meister und Pokalsieger will den Ex-Mönchengladbacher laut Medien loswerden, auch um sein Millionen-Gehalt einsparen zu können. An Interessenten mangelte es nicht. Eine Verpflichtung von ter Stegen sollen unter anderem Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Galatasaray Istanbul und AS Monaco erwogen haben. Doch die OP macht einen Wechsel höchst unwahrscheinlich - kaum ein Verein würde viel Geld ausgeben, um bis zum Winter auf eine Genesung zu warten.

Ter Stegen blickt in eine ungewisse Zukunft

Auch in der Nationalmannschaft ist ter Stegens Zukunft rund zehneinhalb Monate vor WM-Start völlig ungewiss. Nach dessen Verletzung brachte Torwart-Ikone Sepp Maier eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Gespräch. Es sei "die beste Lösung", so Maier, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern-Keeper zur Rückkehr bewegen könne. Ter Stegen, zuletzt die deutsche Nummer eins, fällt wohl mindestens bis November aus - und dürfte auch danach nur schwer Spielpraxis sammeln, da er bei Barça derzeit außen vor ist.

Verletzungsprobleme begleiten ter Stegen schon länger. Erst vorige Saison war er wegen einer schweren Knieverletzung lange ausgefallen. Am Rücken war er erst im Dezember 2023 operiert worden. Damals musste er anschließend drei Monate lang zuschauen.