AZ-Kolumne von Julia Simic: Ein Fan von Hansi Flick

Die Ex-Nationalspielerin ist ein Teil der Experten-Sechserkette der AZ.

Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kam für mich überraschend - weniger jedoch, dass Oliver Bierhoff und der DFB dann daraus ihre Konsequenzen gezogen haben. Bei allem, was er in den letzten 18 Jahren für den deutschen Fußball geleistet hat, war nach dem nächsten frühen Ausscheiden bei einem Turnier die öffentliche Erwartungshaltung einfach so, dass personell etwas passieren musste.

Und es stimmt ja auch: Mit neuen Gesichtern kommen neue Ideen - und genau die braucht der Verband in dieser Situation. Nicht, weil in Deutschland so viele Fehler gemacht wurden, ich würde eher sagen, dass sich andere Nationen zuletzt einfach besser und schneller entwickelt haben.

Bundestrainer Hansi Flick kann Titel gewinnen

Hansi Flick möchte ich bei dieser Analyse ganz bewusst herausnehmen. Natürlich muss auch er sich nach dieser WM hinterfragen und dennoch finde ich nicht, dass er jetzt die Zielscheibe der Kritik sein sollte.

Denn der Bundestrainer hatte mit Umständen - viele Verletzungen, kaum Zeit, sich einzuspielen, usw. - zu kämpfen, die er nicht beeinflussen konnte. Ich bin ein Fan von Hansi Flick, er hat eine gute Ansprache an seine Mannschaft und ja auch schon mit dem FC Bayern gezeigt, dass er Titel gewinnen kann.

Aufgaben müssen besser verteilt werden

Eher muss strukturell um das Amt des Bundestrainers herum etwas passieren, damit er und sein Team die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um erfolgreich zu sein. Damit meine ich: sportlich, administrativ und - wie die WM gezeigt hat - auch politisch. Weil das für eine Person kaum zu schaffen ist, sollte man diese Aufgaben unbedingt auf mehrere Schultern verteilen - und ja, warum nicht auch mal auf die einer Frau!