Augsburg-Trainer Baum nach erstem Test: "Sehr gelungen"

Augsburg ist seit einer Woche im Training. Beim ersten Testspiel geben sich die Spieler keine Blöße. Trainer Baum zeigt sich zufrieden.

Nach einer Woche Training ist der FC Augsburg mit einem Sieg in seinen Testspielsommer gestartet. Der Fußball-Bundesligist schlug eine Schwaben-Auswahl mit 5:0 (2:0). Als "sehr gelungen" bezeichnete Coach Manuel Baum die Partie vor rund 2.500 Zuschauern im Rosenaustadion.

Gegen die Amateure trafen Thomas Kastanaras per Doppelpack (18./36. Minute), Rodrigo Ribeiro (73.), Keven Schlotterbeck (80.) und Marius Wolf (89.). Schlotterbeck scheiterte in der Schlussphase per Foulelfmeter noch am gegnerischen Keeper. Die Auswahl war vom Bayerischen Fußball-Verband sowie Zeitungslesern zusammengestellt worden und bestand aus Spielern von der Landesliga bis zur Regionalliga. Betreut wurden die Kicker vom ehemaligen Augsburg-Profi und Publikumsliebling Sascha Mölders.

Noch etliche Testspiele in diesem Sommer

Das Ergebnis habe nicht im Vordergrund gestanden, meinte Baum. "Wir schauen immer auf unterschiedliche Schwerpunkte, die wir uns unter der Woche erarbeitet haben." In der Halbzeit wechselte er sein Team einmal komplett durch. "Wir hatten eine kleine, interne Challenge, dass die erste Halbzeit gegen die zweite spielt", verriet Baum. "Jetzt werten wir aus, wer gewonnen hat, also außerhalb vom Ergebnis."

Der FCA war am vorigen Montag in das Training eingestiegen. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr) steht in Kaufbeuren gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken das nächste Freundschaftsspiel an. In diesem Sommer folgen weitere Tests gegen den AFC Bournemouth (30. Juli), SC Schwaz (5. August), US Sassuolo (8. August) und Leeds United (15. August), ehe am 22. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Energie Cottbus der Pflichtspielstart terminiert ist. Eine Woche danach geht es in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 los.