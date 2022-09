Augenthaler über Flick: "Leistet hervorragende Arbeit"

Klaus Augenthaler traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar den Titelgewinn zu. "Wie bei jeder EM oder WM gehört die deutsche Mannschaft zu den Favoriten. Ich sehe keine andere Mannschaft, die als alleiniger Topfavorit gilt", sagte der Weltmeister von 1990 der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 65. Geburtstag am Montag. "Hansi Flick leistet hervorragende Arbeit. Das hat er schon zuvor beim FC Bayern mit den ganzen Titelgewinnen gezeigt. Er ist der richtige Mann auf der Position." Die WM wird am 20. November eröffnet, sie endet wenige Tage vor Weihnachten am 18. Dezember.

20. September 2022 - 05:27 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Fußballtrainer Klaus Augenthaler. © Sven Hoppe/dpa

München Augenthaler gehört zu den Großen des deutschen Fußballs. Mit dem FC Bayern wurde er siebenmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Gewinner und stand zweimal im Finale des Landesmeisterpokals. In seinem 27. und letzten Länderspiel krönte sich "Auge" 1990 in Italien mit dem Nationalteam zum Weltmeister. Augenthaler arbeitete nach dem Ende seiner Karriere auch als Coach. Mittlerweile ist er für den FC Bayern unter anderem Spieler-Trainer der Legendenauswahl. "Ich hatte vor drei Jahren nochmal eine Anfrage, als Trainer in den Emiraten zu arbeiten, ich bin aber mit meiner Arbeit beim FC Bayern glücklich. Ich habe viel zu tun und es macht mir Spaß", sagte Augenthaler, der seinen Geburtstag am Ammersee mit der Familie verbringen wird. "Ich esse zwei- oder dreimal im Jahr einen Schweinebraten - und da gibt's einen guten mit Knödeln und Sauerkraut (lacht)."