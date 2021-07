Aufsteiger Fürth in Trainingslager in Österreich gestartet

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Sommer-Trainingslager in Österreich begonnen. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga bestritt am Sonntag in Bramberg am Wildkogel die erste Einheit. Am Fuße der Alpengipfel Großvenediger und Großglockner konnte Trainer Stefan Leitl zum Auftakt 24 Spieler begrüßen - der vierte Torwart der Franken soll das Team aber noch komplettieren.

18. Juli 2021 - 14:50 Uhr | dpa

