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277. Franken-Derby: FCN um Torjäger Zoma zu Gast in Fürth

Schon im August und damit früher als sonst steht in Franken das große Fußball-Derby an. Im Duell zwischen Fürth und Nürnberg sind die Augen vor allem auf einen Stürmer gerichtet.
dpa |
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Mohamed Alì Zoma (M) ist Nürnbergs Top-Torjäger. (Archivbild)
Mohamed Alì Zoma (M) ist Nürnbergs Top-Torjäger. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa

In Fürth steht an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein ganz frühes Frankenderby zwischen der gastgebenden Spielvereinigung und dem 1. FC Nürnberg an. Schon am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga treffen die beiden Erzrivalen aufeinander. Es ist das insgesamt 277. Duell der Traditionsteams, die beide erfolgreich in die Saison gestartet waren. Nürnberg gewann zum Auftakt daheim mit 3:0 gegen Dynamo Dresden, Greuther Fürth trotzte Bundesliga-Absteiger St. Pauli auswärts ein 1:1 ab.

Im Fokus wird vor allem Nürnberg-Stürmer Mohamed Ali Zoma stehen, der mit einem Dreierpack gegen Dresden zum Alleinunterhalter und Matchwinner avanciert war. Laut Trainer Miroslav Klose bleibe sein Angreifer trotz des Hypes cool: "Ich hätte fast gesagt: So entspannt wie ich." Fürth-Coach Heiko Vogel setzt gegen den Club-Stürmer auf das Kollektiv: "Das Gute ist, dass Zoma nicht nur gegen einen Spieler spielt, sondern gegen uns als Mannschaft."

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