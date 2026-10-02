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2014er Weltmeister Lahm unterstützt Aktion für mehr Respekt

Mehr Fairplay im Fußball. Dafür soll eine Kampagne des Bayerischen Fußball-Verbandes sorgen. Sie hat prominente Unterstützer.
dpa |
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Philipp Lahm (l) wirbt für ein wertschätzendes Miteinander.
Philipp Lahm (l) wirbt für ein wertschätzendes Miteinander. © Christian Charisius/dpa
München

Der frühere Weltmeister Philipp Lahm und Bayerns Justizminister Josef Schmid (CSU) unterstützen die neue Kampagne des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für mehr Respekt. Lahm, Kapitän der DFB-Elf 2014 bei der WM in Brasilien, Schmid und BFV-Präsident Christoph Kern stellten die Aktion für wertschätzendes Miteinander auf und neben dem Platz am Rande des Länderspiels Deutschland gegen Serbien (2:0) am Mittwoch in der Münchner Allianz Arena vor.

"Beim Fußball können die Emotionen schon mal hochkochen. Aber Antisemitismus, Rassismus und Gewalt haben auf und neben dem Platz nichts verloren", erklärte Ressortchef Schmid. "Ich begrüße die neue Kampagne des BFV ausdrücklich und bedanke mich bei allen Vereinen in Bayern, die jetzt ein klares Signal aussenden und für ihre Werte einstehen."

Ziel der Kampagne ist es, dass Vereine, Spieler und Fans gemeinsame Werte sichtbar machen und für ein respektvolles Miteinander werben.

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