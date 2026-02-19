Zoma und der 1. FC Nürnberg: Endlich auch auswärts stärker?

Für Miroslav Kloses Nürnberger läuft es im eigenen Stadion bestens. Das gilt auch für Stürmer Mohamed Ali Zoma. In der Fremde aber klappt wenig. Woran liegt das?

Nürnberg

Der heimstarke 1. FC Nürnberg will seine Bilanz endlich auch in der Fremde aufbessern. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose ist vor dem Gastspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellenneunten VfL Bochum Schlusslicht in der Auswärtstabelle.

"Wir wollen soviel wie möglich mitnehmen", sagte Klose eine Woche nach dem 5:1 zu Hause gegen den Karlsruher SC. "Wir kennen unsere Auswärtsbilanz, das wollen wir klar verbessern."

Zoma trifft nur daheim

Warum es bisher nur zu sieben Punkten in der Fremde gereicht hat, konnte der Weltmeister von 2014 auch nicht genau erklären. Klose verwies aber auf Kleinigkeiten, die seiner jungen Mannschaft fehlen würden. "Wir hätten auswärts schon ein paar Punkte mehr haben können", konstatierte er. In der Heimtabelle sind die Nürnberger dagegen Vierter.

Weshalb es zu Hause so gut läuft? Das hat auch mit Stürmer Mohamed Ali Zoma zu tun. Der zuletzt gegen Karlsruhe gleich dreimal erfolgreiche Angreifer trifft nur vor heimischem Publikum. Aber das immerhin schon achtmal in dieser Saison. "Wir wissen, dass er auswärts auch hat vieles liegen lassen. Wir wissen, dass viel in ihm steckt", sagte Klose als ehemaliger Weltklassestürmer über seinen Schützling. "Ich bin davon überzeugt, dass er auch auswärts in dieser Saison die eine oder andere Bude noch macht."

Röslers "Respekt vor Konterstärke"

Klose bewertet die Bochumer als Mannschaft mit "vielen Facetten", sie sei etwa bei Standards oder im Umschalten stark. "Es kann ein sehr gutes, spannendes Spiel sein", meinte der 47-Jährige.

Sein Trainerkollege Uwe Rösler rechnet ebenfalls mit einem engen Kräftemessen. "Sie haben Körperlichkeit und Tempo in der Offensive, sind als Mannschaft sehr gut im Umschaltspiel, weshalb wir eine sehr gute Restverteidigung brauchen", sagte er über den Club. "Wir werden einen offensiven Ansatz wählen, wollen Tore schießen und drei Punkte holen. Aber wir haben natürlich Respekt vor ihrer Konterstärke."