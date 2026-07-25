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1. FC Nürnberg mit Remis im Test gegen Palermo

Eine 2:0-Führung reicht nicht: Im Testspiel gegen Palermo FC kommt der 1. FC Nürnberg zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol nicht über ein Unentschieden hinaus.
dpa |
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Nürnbergs Stürmer Mohamed Alì Zoma trifft im Test gegen Palermo zweimal.
Nürnbergs Stürmer Mohamed Alì Zoma trifft im Test gegen Palermo zweimal. © Frank Molter/dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat im vierten Testspiel vor der neuen Saison den vierten Sieg verpasst. Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol verspielte die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose gegen den italienischen Zweitligisten Palermo FC eine 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem gerechten 2:2 (2:0)-Unentschieden zufriedengeben. 

Ein Doppelpack von Stürmer Mohamed Alì Zoma (7. Minute/48., Foulelfmeter) sorgte in Vahrn für das zwischenzeitliche 2:0 für den FCN. Nachdem Coach Klose jedoch nach einer Stunde personell komplett durchgewechselt hatte, kam Palermo durch Niccolo Pierozzi (60.) und Jacopo Segre (76.) noch zum Ausgleich.

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