1. FC Nürnberg mit Kantersieg im XXL-Test gegen Zürich

Für den 1. FC Nürnberg hat das neue Jahr verheißungsvollen begonnen. Vor dem Rückrundenstart dominiert das Klose-Team Grashopper Zürich.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit einem Kantersieg im XXL-Test gegen den Schweizer Rekordmeister Grashopper Zürich auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga eingestimmt. Das Team von Trainer Miroslav Klose gewann am Samstag das Spiel über dreimal 45 Minuten im heimischen Sportpark Valznerweiher mit 7:1 (5:1, 2:0).

Die Tore für den nach dem Trainingslager in Herzogenaurach spielfreudig auftretenden "Club" erzielten die jeweils zweimal erfolgreichen Piet Scobel (7./50. Minute) und Noah Maboulou (104./120.) sowie Mohamed Ali Zoma (39.), Rafael Lubach (59.) und Finn Becker (66.). Beim FCN fehlten noch einige Akteure wie der zuletzt verletzte Mittelfeldchef Adam Markhiev.

Die Nürnberger belegen nach einer wechselhaften Hinrunde in der 2. Liga den achten Platz. Die Franken starten am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg in die zweite Saisonhälfte.