1. FC Nürnberg mit 28 Spielern ins Trainingslager gereist

Nürnberg intensiviert seine Saisonvorbereitung im Trainingscamp in Südtirol. Zwei Profis sind nicht mitgereist - sie stehen vor Wechseln.

Der 1. FC Nürnberg ist mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Südtirol gereist. Nach Angaben des Fußball-Zweitligisten sind Noah Maboulou und Ayob Chaikhoun dabei nicht Teil des Teams, weil sie für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt sind. Trainer Miroslav Klose wird seine Schützlinge erstmals an diesem Montagvormittag (10.30 Uhr) auf dem Sportplatz des FC Gais in der Nähe von Bruneck versammeln.

Den Abschluss des einwöchigen Trainingscamps bildet ein Testspiel gegen den FC Palermo am Samstag (16.00 Uhr). Dieses findet entgegen der ersten Planung nicht in Natz-Schabs, sondern in der Sportzone Vahrn bei Brixen statt.