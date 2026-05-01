1. FC Nürnberg gibt Sturmtalent Scobel Profivertrag

Der 1. FC Nürnberg baut weiter am Kader der Zukunft. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein 21 Jahre alter Angreifer, der beim "Club" in dieser Saison den Sprung zu den Profis geschafft hat.

Piet Scobel beim Torjubel. Der 1. FC Nürnberg setzt auch in Zukunft auf den Stürmer. (Archivbild)

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg plant für die Zukunft weiter mit Torjäger-Talent Piet Scobel. Der Fußball-Zweitligist gab zwei Tage vor dem Frankenderby an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth die Vertragsverlängerung mit dem 21 Jahre alten Mittelstürmer bekannt. Die Laufzeit des ersten Profivertrages von Scobel wurde wie üblich nicht mitgeteilt.

Scobel soll sich in der kommenden Spielzeit unter Anleitung von Trainer Miroslav Klose weiterentwickeln. Vor rund eineinhalb Jahren wechselte der Angreifer aus der Oberliga Hamburg zum "Club".

Über die Nürnberger U23 empfahl er sich mit Toren für das Profiteam. Zum Rückrundenauftakt gegen die SV Elversberg folgte der erste Startelfeinsatz für die Klose-Elf. Scobel traf zweimal beim 3:2-Heimsieg.

"Geschichten wie die von Piet gibt es heutzutage immer seltener", äußerte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in der Vereinsmitteilung: "Er ist der Beweis dafür, was man durch harte Arbeit und ein Umfeld, welches an ihn geglaubt und ihn gefördert hat, erreichen kann."

Die FCN-Verantwortlichen sind überzeugt, "dass Piet noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist". Er werde weiterhin seine Ziele verfolgen, "um in Zukunft ein noch besserer Stürmer zu werden", äußerte Scobel.