"Wir packen das!": Hainer lobt Bayerns Basketballer und Trinchieri

Präsident Herbert Hainer ist "davon überzeugt", dass es Bayerns Basketballer in die Euroleague-Playoffs schaffen. Über Chefcoach Trinchieri sagt er der AZ: "Wir können nur happy sein, dass wir ihn haben."

München - Der große Traum, es als erstes deutsches Team in die Playoffs der Euroleague zu schaffen, wird für die Basketballer des FC Bayern immer realer. Mit dem 76:71 gegen Panathinaikos Athen machten sie auf dem Weg unter die besten Acht Mannschaften Europas am Donnerstagabend einen weiteren wichtigen Schritt. Damit ließen sie nach dem Erfolg am Dienstag in Belgrad (78:76) gleich ihren 18. Saisonsieg folgen, mit dem sie auf Platz drei vorrückten.

"Das wäre ein Riesen-Ergebnis, wenn wir in die Playoffs kommen würden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer, der mit seinem Vorgänger Uli Hoeneß live in der Halle mitfieberte, bei "Magentasport", "das war zwar unser Ziel, aber es ist unheimlich schwierig, wenn man sieht, wie eng alles zusammensteht." Zwischen Rang eins (Barcelona mit 19) und Rang neun (Kaunas mit 15) liegen gerade einmal vier Siege. Deshalb sei man laut Hainer "noch lange nicht durch. Aber: Wenn man so nah dran ist, will man das besonders. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir's packen."

Hainer will an die europäische Spitze

Die sechs noch ausstehenden Spiele haben es für die Bayern mit durchweg hochkarätigen Gegnern allerdings noch mal in sich. Mindestens einen, womöglich auch zwei Siege wird der FCBB zur sicheren Qualifikation noch benötigen. Besondere Brisanz bietet das letzte Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen Kaunas, das zum direkten Duell um den Playoff-Platz werden könnte.

"Ich habe vor einem Jahr gesagt, wir wollen mit den Basketballern dahin kommen, wo die Fußballer sind - das heißt, an die europäische Spitze", sagte Hainer: "In dieser Saison ist das eine hervorragende Entwicklung. Und wenn wir die Playoffs schaffen, dann haben wir einen hervorragenden Schritt getan." Dabei zeichnet sich der nächste Krimi ab.

Einen solchen erlebten Bayerns Basketballer auch gegen Panathinaikos mal wieder. Einmal mehr lagen sie dabei bereits zweistellig in Rückstand (24:35), bevor sie die Partie noch zu ihren Gunsten drehen konnten. Einen ähnlichen Verlauf hatte schon das Spiel am Dienstag in Belgrad genommen. In beiden Duellen avancierte Wade Baldwin mit jeweils 27 Punkten zum Topscorer und Matchwinner.

Hainer: "Die Mentalität und die Fitness dieser Mannschaft sind toll"

So gelang es Bayerns Comeback-Königen in der Euroleague nun schon zum insgesamt neunten Mal, einen Rückstand von zehn oder mehr Punkten noch in einen Sieg umzuwandeln. "Es ist immer unheimlich spannend mit unserer Mannschaft, aber am Ende gewinnen sie eben", sagte Hainer, "ich glaube, das zeigt den Charakter unseres Teams: Es gibt nie auf, es gibt bis zum Schluss alles."

Das könnte auch im Kampf um die Playoffs der entscheidende Faktor werden, den Coach Andrea Trinchieri seinem Team eingeimpft hat. "Die Mentalität und die Fitness dieser Mannschaft sind toll", schwärmte Hainer, "der Trainer macht sie unheimlich fit, auch mental." Das sieht auch Marko Pesic so. "Der Trainer hat die Mannschaft vor allem in der Euroleague so hinbekommen, dass sie jetzt dort steht, wo sie steht", sagte der FCBB-Geschäftsführer zuletzt der AZ: "Das ist sein Verdienst." Auch Hainer ist davon überzeugt, dass Pesic und Co. "den richtigen Trainer für uns gefunden" hätten.

Trinchieri hat Hainer von seinen Fähigkeiten überzeugt

Dessen Vertrag gilt allerdings bislang nur bis Saisonende. Bayern hätte gerne direkt langfristiger mit dem Italiener geplant, wie Hainer verriet: "Er hat aber gesagt: 'Nein, wir machen ein Jahr und ich zeige euch, dass ich es kann. Und dann können wir über einen längeren Vertrag reden.'" Hainer ist längst von Trinchieris Fähigkeiten überzeugt.

"Er hat eine Menge Energie in die Mannschaft gebracht", sagte der Präsident kürzlich der AZ und ließ keine Zweifel an Bayerns Bestrebungen auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aufkommen: "Wir sind permanent im Gespräch. Wenn er das weiter so macht, können wir nur happy sein, dass wir ihn haben."

Als Nächstes will Trinchieri den Bayern jetzt zeigen, dass er auch Playoffs kann.