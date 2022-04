Weiter, immer weiter: Bayerns Basketballer gegen Real Madrid

Für den FC Bayern Basketball geht es in der Euroleague Schlag auf Schlag. Der nächste Gegner heißt Real Madrid – ein letzter Härtetest für die K.o.-Runde.

München - Lang Zeit zum Wundenlecken haben die Basketballer des FC Bayern dieser Tage nicht. Nach den beiden Pleiten in Istanbul – 76:81 am Montag bei Fenerbahce und am Mittwoch dann bei Anadolu Efes mit dem identischen Ergebnis – geht es für das Team von Trainer Andrea Trinchieri schon am Freitag (20.45 Uhr) in der Euroleague weiter: Der Gegner heißt Real Madrid.

Bayern-Trainer: "Das dritte Euroleague-Spiel in fünf Tagen"

"Das Spiel gegen Real wird das dritte Euroleague-Spiel in fünf Tagen sein, das gab es noch nie", sagte Trinchieri: "Dieses Duell wäre schon unter normalen Bedingungen sehr schwer, jetzt ist es natürlich noch komplizierter unter diesen Umständen. Doch wir müssen diese Situation bewältigen und die harte Aufgabe als Team meistern."

Euroleague: Nächstes Spiel gegen Real Madrid

Und die Partie ist auch schon das Warmspielen für die K.o.-Runde der Basketball-Königsklasse. Dort haben es die Bayern als Achtplatzierter dann mit dem Hauptrunden-Primus, dem Starensemble des FC Barcelona, zu tun. Die Best-of-five-Serie beginnt am 19./20. April. "Barcelona ist das beste Team bisher in dieser Saison. Sie waren vergangenes Jahr im Finale, sind unglaublich erfahren. Viele der Spieler haben die Euroleague schon gewonnen", sagte Bayerns Co-Kapitän Vladimir Lucic: "Das wird eine riesige Challenge, aber wir gehen weiter Spiel für Spiel und erstmal kommt Real."