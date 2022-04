Euroleague: FC Bayern Basketball unterliegt auch Anadolu Istanbul 76:81

Erst Fenerbahnce, dann Anadolu – für den FC Bayern Basketball war in Istanbul diese Woche nichts zu holen. Gegen beide Klubs aus der türkischen Metropole verliert das Team von Andrea Trinchieri mit 76:81.

Istanbul –Bayern Münchens Basketballer haben auf ihrem einwöchigen Trip durch halb Europa die zweite Niederlage kassiert. Zwei Tage nach dem 76:81 bei Fenerbahce Istanbul unterlag die bereits für die Play-offs qualifizierte Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri in der EuroLeague auch bei Titelverteidiger Anadolu Istanbul 76:81 (39:44).

FC Bayern Basketball nach Istanbul-Pleiten in Madrid gefordert

Augustine Rubit war mit 15 Punkten bester Werfer der Münchner, die mit 13 Siegen und 14 Niederlagen nicht mehr von einem der ersten acht Plätze der Gruppenphase zu verdrängen. Gegner im Viertelfinale ist der Topfavorit FC Barcelona. Am Freitag folgt das abschließende Gruppenspiel bei Titelkandidat Real Madrid. Am Sonntag wartet dann das Bundesligaspiel in Gießen.

Der bereits ausgeschiedene deutsche Meister Alba Berlin siegte in seinem letzten Heimspiel 87:78 (44:40) gegen Panathinaikos Athen. Der Traum von den Play-offs war bereits am vergangenen Freitag mit dem 77:87 bei Anadolu Istanbul geplatzt.