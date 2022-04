FC Bayern Basketball: Wilder Ritt bei Fenerbahce Istanbul

Oldenburg, Istanbul, Madrid: Klingt nach drei Auswärtsspielen, sind aber vier, und das innerhalb von nur sechs Tagen - willkommen im Triple-Week-Wahnsinn des FC Bayern Basketball.

München - Auf die herbe Klatsche am Samstag in Norddeutschland folgte nur 48 Stunden später eine wilde Euroleague-Partie bei Fenerbahce Istanbul, die aus Münchner Sicht am Ende doch noch knapp mit 76:81 verloren ging.

Dabei ging der formidable dritte Abschnitt mit sage und schreibe 31:9 an die Bayern - da werden die 8.300 türkischen Fans Augen gemacht haben.

Euroleague: FC Bayern Basketball auf Rang acht

Genutzt hat es am Ende nichts, da die Gastgeber gegen zusehends entkräftete Bayern den Spieß erneut umdrehen konnten. Beste Scorer bei den Gästen, bei denen weiterhin Corey Walden und Nick Weiler-Babb fehlten, waren Augustine Rubit (17 Punkte) und Darrun Hilliard (13).

Mit 13:13 Siegen verbleibt der bislang einzige deutsche Playoff-Teilnehmer auf Rang acht, was ein Duell mit Hauptrunden-Gewinner FC Barcelona bedeuten würde. Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) geht's zum Istanbuler Lokalrivalen und Titelverteidiger Efes, bevor die Hauptrunde am Freitag bei EuroLeague-Favorit Real Madrid endet, ehe es am Sonntag in Gießen (15 Uhr) in der BBL weitergeht.