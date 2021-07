Vertragsverlängerung: Publikumsliebling Paul Zipser bleibt für drei weitere Jahre in München

Nationalspieler Paul Zipser hat seinen Vertrag für drei weitere Jahre beim FC Bayern Basketball verlängert. Nach seiner schweren Kopfverletzung geben ihm die Münchner alle Zeit der Welt, um an seinem Comeback zu arbeiten.

Bleibt bis mindestens 2024 in München: Paul Zipser.

München - So langsam nimmt der Kader der Bayern-Basketballer für die kommende Saison Formen an. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat Nationalspieler Paul Zipser seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

Zeitpunkt der Rückkehr unklar

Derzeit arbeitet der Forward an seinem Comeback, nachdem er im Juni aufgrund einer Hirnblutung notoperiert werden musste. Derzeit ist noch unklar, wann der 27-Jährige aufs Parkett zurückkehren kann.

"Ich fühle mich sehr wohl in München und im Verein, der mich auch jetzt wieder super unterstützt", sagte Zipser über die Vertragsverlängerung: "Wir hatten uns ja schon vor den Playoffs geeinigt und jetzt während der Reha gibt es sowieso keinen besseren Platz auf der Welt für mich als hier beim FC Bayern", erklärte er weiter.