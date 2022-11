Spezieller Schritt: Niels Giffey verstärkt Bayerns Basketballer

Er ist Nationalspieler und verstärkt beim FC Bayern die wachsende Fraktion deutscher Profis: Der Berliner Niels Giffey könnte im Duell mit Alba Berlin zum X-Faktor werden – schon am Donnerstag?

München - Lässig wirkt Niels Giffey auf dem Porträtfoto des Vereins zur Bekanntgabe des Transfers, mit den Daumen drückt er das Bayern-Trikot mit der Nummer 7 nach vorn. So schaut einer, der mit einer ordentlichen Selbstsicherheit ausgestattet ist. Ob das tatsächlich stimmt, muss der 92-malige Nationalspieler auf dem Parkett beweisen.

Giffey gehört seit Dienstag offiziell zum Team der FC Bayern Basketballer. Er ist natürlich kein Greenhorn mit seinen 31 Jahren, hat manches erlebt in seiner Laufbahn und gewiss einiges drauf. Am Montagabend trainierte er erstmals mit den neuen Kollegen, am Donnerstag könnte er in der Euroleague debütieren. Es würde eine spezielle Premiere, denn angesetzt ist das Duell beim großen Rivalen aus der Hauptstadt (20 Uhr). Alba Berlin gegen den FC Bayern – mehr geht nicht auf Klubebene im deutschen Basketball.

Giffey sieben Jahre bei Liga-Kontrahent Alba Berlin

Von 2014 bis 2021 stand Giffey bei Alba unter Vertrag, holte zwei Meistertitel und zwei Pokalsiege, bevor zwei Auslandsstationen folgten. Nach einer Spielzeit bei Zalgiris Kaunas in Litauen spielte der Neffe von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey zuletzt bei Murcia in Spanien, war dort aber nicht zufrieden. So ergab sich für die Münchner die Chance, ihre Fraktion deutscher Profis auf der Position des Small Forwards um einen international gestählten Top-Spieler zu erweitern.

"Das ist natürlich ein spezieller Schritt für mich und auch ein emotionaler, den ich lange durchdacht habe", sagte Giffey auch in Bezug auf seine Berliner Verbundenheit: "München ist jetzt eine sehr gute Option für mich, auch wegen der längerfristigen Perspektive." Diese bietet ihm einen Vertrag bis 2025, es war also eine Entscheidung größerer Karriere-Tragweite.

Mit dem variabel spielenden Giffey gewinnt Bayern nicht nur Qualität, sondern auch an Unberechenbarkeit. "Niels wird unserer Rotation noch mehr Stabilität geben und ganz konkret seine Vielseitigkeit, seine Erfahrung und die Fähigkeit, das Feld weitzumachen", führte Sportdirektor Daniele Baiesi aus. Der Italiener erwartet, dass der exzellente Dreierschütze im Team von Coach Andrea Trinchieri "sofort funktioniert".

Giffey: Verstärkung mit Weitblick!

Verstärkung mit Weitblick! Die Verpflichtung ist nicht nur als Reaktion auf die Verletzungsprobleme zu werten, die bei den Bayern in den ersten Saisonwochen auf den Flügelpositionen um sich gegriffen hatten. Sie stärkt zugleich die Titelabsichten im Duell mit Alba, dem BBL-Champion der vergangenen drei Spielzeiten. Der Bayern-Kader soll diesmal so funktionieren und die Einsatzzeiten in den kommenden Monaten so verteilt werden können, dass es anders als im Vorjahr in der heißen Saisonphase genügend Kraftreserven gibt. Einer wie Giffey kann da nicht schaden.

Die Bayern haben nun zudem mit Andreas Obst, Nick Weiler-Babb und Giffey ein Trio an EM-Bronzehelden im Team – auch das kann ein Faustpfand sein. Für den Neuen war es jedenfalls ein Wechselgrund, dass er neben den Genannten in Paul Zipser und Isaac Bonga auf weitere Gesichter aus dem Nationalteam trifft. "Ich freue mich ganz besonders darauf. Deshalb wusste ich, dass es hier einen guten Kern gibt", sagte Giffey.

Klingt alles stimmig, am Ende werden aber die Leistungen größere Aussagekraft haben.