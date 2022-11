Sehnsucht schlägt Kummer: Doppelte Freude für FC Bayerns Basketballer

Erfolgserlebnisse für die Bayern-Basketballer: In der Euroleague landen sie ihren ersten Saisonsieg – gegen den Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul. Und: Ein Nationalspieler steht vor der Unterschrift.

München - Man hätte ja fast schon drauf wetten können!

2020/21: Die Basketballer des FC Bayern besiegen den damals noch amtierenden Titelträger ZSKA Moskau einmal. 2021/22 holen sie sich dann gegen Cup-Inhaber Anadolu Efes Istanbul einen Erfolg. Und nun haben sie ihr Triple als Europapokalsiegerbesieger perfekt gemacht.

Mit 81:78 bezwang Andrea Trinchieris Mannschaft am Donnerstagabend den neuerlichen Titelträger Anadolu im ausverkauften Audi Dome. Die Bayern als der Champion-Schreck!

Bayern-Coach Trinchieri: "Es war eine großartige Schlacht"

Wobei für die Bayern der Sieg an sich viel wichtiger ist als das Prestige, das er nebenbei mit sich bringt. Die ersten fünf Spiele dieser Euroleague-Saison hatten die Roten allesamt verloren. Nun also: Durchatmen, der erste Hügel ist bestiegen. Trinchieri meinte sichtlich erleichtert: "Es war eine großartige Schlacht. Heute haben wir an uns geglaubt."

Bayern-Basketballer entdecken ihren Killerinstinkt

Zur Halbzeit lagen die Bayern trotz guten Auftritts knapp hinten. Ihr Ex-Spieler Vasilije Micic, inzwischen ein Star des Kontinents, spielte für Anadolu wieder mal groß auf.

Doch im dritten Viertel kippte, mitten in eine Druckphase der Türken hinein, die Partie. Bugrahan Tuncers Passversuch ging ins Aus und die Gäste sollten diese Kleinigkeit teuer bezahlen. Nick Weiler-Babb – mit dem Dreier über Micic. Isaac Bonga – der nächste Fernwurf-Treffer. Cassius Winston – der dritte Dreier zum 9:0-Lauf. Die Bayern hatten ihren Killerinstinkt entdeckt und sie gaben die Führung auch nicht mehr aus der Hand.

Trinchieri war stolz auf seine Mannschaft: "Die Sehnsucht zu gewinnen war heute größer als der Kummer über die fünf Niederlagen." Bestes Indiz für die Leidenschaft, den ersten Sieg einzufahren: Auch ohne ihren Center Othello Hunter hatten die Bayern die Lufthoheit an den Brettern, sie fischten insgesamt 40 Rebounds, davon 18 für einen zweiten Wurf.

FC Bayerns Basketballer durch Bonga und Harris unberechenbarer

Isaac Bonga, nach Verletzungspause in seinen leuchtend gelben Turnschuhen richtig ins Laufen gekommen, schnappte sich allein acht Abpraller und steuerte zwölf Punkte bei. Dass Bonga und auch Elias Harris nun mit von der Partie sind, stabilisiert die Bayern-Mannschaft, macht sie deutlich unberechenbarer.

Trainer Trinchieri sprach von einem Sieg der Mannschaft und befand: "Die Puzzleteile kommen, nun muss ich sie richtig zusammenlegen." Ein weiteres Puzzleteil könnte bald hinzukommen.

Auf dem Sprung nach München: Nationalspieler Niels Giffey. (Archivbild) © imago images/Sven Simon

Nationalspieler Niels Giffey soll kommende Woche beim FCBB unterschreiben. Der Forward steht bei UCAM Murcia unter Vertrag, wo er James Anderson vertreten sollte. "Encestando" berichtet, dass sich Giffey (31) aus dem restlichen Kurzzeitvertrag herauskaufen will – mit Ziel München.

Ehe der Deal perfekt wird, kommt am Sonntag, 18 Uhr, der Tabellenzehnte medi Bayreuth zum Bundesliga-Duell. Am Donnerstag, vielleicht schon mit Giffey gegen sein Heimat-Team auf dem Court, treten die Bayern dann zum deutschen Vergleich in der Euroleague bei Alba Berlin an. Ein Spiel, in dem es nicht erst seit dem Vergleich im vorigen Bundesliga-Finale (mit Berliner Sieg) um viel Prestige geht. Doch auch da gilt: Der Sieg an sich ist viel wichtiger. Die Bayern müssen in der Euroleague mit Blick auf die Playoff-Ränge noch einigen Boden gutmachen.