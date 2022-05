Playoff-Generalprobe für Bayerns Basketballer gegen Alba

Vor dem Start der Playoffs treffen die Basketballer des FC Bayern am Dienstag auf Alba Berlin.

München - Das Finale der regulären Saison hat aus sportlicher Sicht keinerlei Bedeutung mehr.

Dass die Basketballer des FC Bayern als Hauptrunden-Dritter in die am Freitag beginnenden Playoffs starten werden, steht bereits vor dem Beginn am Dienstagabend (20.30 Uhr) gegen Alba Berlin fest.

Und dem Meister der vergangenen beiden Jahren ist Platz eins und der damit verbundene Heimvorteil bis in eine mögliche Finalserie schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Bonn geht als Tabellenzweiter in die K.o.-Runde.

Bayern-Center Radosevic: "Gegen Alba will man nicht verlieren"

Ein Sieg im Prestigeduell hätte für beide Teams freilich trotzdem einen gewissen Wert. "Berlin und wir müssen uns gut vorbereiten, obwohl die Partie auf den Tabellenplatz keine Auswirkungen mehr hat", sagt Bayern-Center Leon Radosevic, "aber gegen Alba will man nicht verlieren."

Gegen wen die Bayern am Freitag und Sonntag mit zwei Heimspielen in die Playoffs starten werden, wird erst am Mittwochabend feststehen: Gewinnt Ludwigsburg gegen Heidelberg, geht es gegen Chemnitz, ansonsten werden die Riesen mal wieder der Gegner der Münchner in der Viertelfinal-Serie sein.

Das Wiedersehen mit den Berlinern ist dann zwei Runden später eingeplant.