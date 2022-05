Hoher Sieg gegen Göttingen: FC Bayern Basketball in Play-off-Form

Der FC Bayern Basketball gewinnt gegen die BG Göttingen mit 87:64 und geht auf Rang drei in die Play-offs der BBL.

München - Die Bayern-Basketballer haben sich kurz vor dem Start der Play-offs in der BBL keine Blöße gegeben und einen lockeren Heimsieg eingefahren. Gegen die BG Göttingen gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri mit 87:64 und steht weiter auf Rang drei der BBL.

FC Bayern Basketball kann nicht mehr auf Platz zwei vorrücken

Zwar verkürzten die Bayern (50:16) den Rückstand auf Meister und Spitzenreiter Alba Berlin (52:12) und die Telekom Baskets Bonn (52:16), vorbeiziehen können sie aber nicht mehr. Das für Sonntag angesetzte Spiel der Berliner bei den Basketball Löwen Braunschweig war wegen mehrerer Coronafälle bei den Gastgebern abgesagt worden.

Da eine Neuansetzung aus terminlichen Gründen nicht mehr möglich war, wird die Abschlusstabelle nun nach der Quotientenregel berechnet: Alba, am Dienstag in München zu Gast, wird die Hauptrunde mit nur 33 Spielen und mindestens 26 Siegen abschließen. Bayern kann bei dann 34 Spielen höchstens auf 26 Siege kommen und wird damit in jedem Fall einen schwächeren Quotienten aufweisen.