Niederlage bei den Hamburg Towers: Erste Liga-Pleite für die Bayern-Basketballer

Nach der Niederlage gegen Olimpia Mailand verlieren die Basketballer des FC Bayern auch in der BBL bei den Hamburg Towers.

Hamburg - Da war dann auch die weiße Weste in der Bundesliga für die Basketballer des FC Bayern dahin.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri, das in der Euroleague am Donnerstag mit einer Rumpftruppe beim 81:83 gegen Olimpia Mailand die vierte Niederlage im vierten Spiel kassiert hatte, musste sich am Samstag auch den Hamburg Towers beugen. Die Hanseaten setzen sich in ihrer ausverkauften Heim-Arena mit 81:78 nach Verlängerung gegen den Vizemeister durch.

Vladimir Lucic kämpferisch: " Wir müssen da als Team rauskommen."

"Wir kämpfen hart und spielen dieses Format in der Euroleague, deswegen ist hier kein Platz für Ausreden", sagte Bayern-Kapitän Vladimir Lucic: "Sie waren heute physischer, Hamburg hat den Sieg verdient. Keiner mag es, zu verlieren, und in solch einem Terminplan stehst du nach einem Sieg morgens einfacher und mit einem besseren Gefühl auf, du erholst dich dann auch besser. Jetzt haben wir eine kleine Niederlagenserie und sehen nicht so aus, wie wir das wollen. Wir müssen da als Team rauskommen."