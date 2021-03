Nervenstarke Bayern drehen Euroleague-Partie in Belgrad

Bester Werfer der Münchner waren am Dienstagabend Wade Baldwin (27) und Jalen Reynolds (13). Der Bundesligist, der zeitweise zehn Punkte zurücklag, hat den Einzug in die K.o.-Runde selbst in der Hand, eine bessere Euroleague-Saison hat noch kein deutsches Team hingelegt.

Bayern-Basketballer bereits am Donnerstag wieder im Einsatz

Allerdings hat Trinchieris Mannschaft nun kaum Zeit, wieder Kräfte zu tanken: Bereits am Donnerstag geht es in der Euroleague gegen Panathinaikos Athen weiter, am Sonntag ist München dann wieder in der Bundesliga bei Rasta Vechta gefordert. Im März stehen insgesamt 13 Spiele für die Münchner auf dem Programm.

Zuvor hatte Alba Berlin eine Überraschung verpasst. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses verlor bei Zenit St. Petersburg nach einem Leistungseinbruch in der Schlussphase mit 71:87 (48:43) und musste die 18. Niederlage im 27. Spiel hinnehmen. Angeführt von Luke Sikma (18 Punkte) hielt der deutsche Meister lange mit, im Schlussabschnitt gelangen Berlin aber lediglich vier Punkte.