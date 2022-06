Nach Hilliard-Abschied - kommt jetzt Ponitka zum FC Bayern?

Bei dem US-Guard zieht Bayern die Option nicht. Ersatz ist bereits im Gespräch.

München - Es war ein äußerst unglücklich verlaufenes Kapitel seiner Karriere. Denn der zur vergangenen Saison von ZSKA Moskau nach München gewechselte Darrun Hilliard hatte beim FC Bayern Basketball nie die Chance, zu zeigen, was in ihm steckt.

Darrun Hilliard: Der Pechvogel des FC Bayern Basketball

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner war zweifellos der Pechvogel der Mannschaft. Erst fiel er monatelang aufgrund einer Knieverletzung aus. Und als er sich endlich zurück gekämpft hatte, brach er sich in Spiel eins der Euroleague-Playoffs gegen den FC Barcelona dann das Schlüsselbein. Der Guard, der vor seinen Verletzungen Bayerns Topscorer in der Euroleague war, machte anschließend kein Spiel mehr für den FCBB und wird das auch zumindest in der nahen Zukunft nicht mehr tun.

Denn wie der Klub bekanntgab, werden sich die Wege nach nur einer Saison bereits wieder trennen und Hilliard sich zur kommenden Saison dem Euroleague-Konkurrenten Maccabi Tel Aviv anschließen. Wie die AZ weiß, hatten die Bayern eigentlich eine vertragliche Option auf eine weitere Spielzeit mit Hilliard, machten allerdings keinen Gebrauch davon.

Kommt Mateusz Ponitka als Ersatz für Hilliard?

"Nichts als Liebe von mir und meiner Familie", schrieb Hilliard in den sozialen Netzwerken: "Es war nicht die ideale Saison, aber die guten persönlichen Beziehungen werden für immer bleiben. Ich hoffe, dass unsere Wege im Leben sich noch einmal kreuzen werden."

Ein möglicher Nachfolger für Hilliard ist bereits im Gespräch. Wie das internationale Portal "basketballinside.com" berichtet, sollen die Bayern Interesse an Mateusz Ponitka zeigen.

Mateusz Ponitka © IMAGO / NurPhoto

Der polnische Nationalspieler (28) ist nach drei Jahren bei Zenit St. Petersburg aktuell vertragslos. Allerdings soll sich auch Baskonia Vittoria um Ponitka bemühen, der als Shooting Guard und Small Forward spielen kann.