Der Comebackplan der Bayern Basketballer – mit Barthel?

Die Basketballer des FC Bayern suchen nach den Ursachen für den dritten Meister-K.o. in Folge. Pesic sagt: "Es ist eine Saison zu viel ohne Titel!" Kommt jetzt Ex-Kapitän Barthel zurück? "Alles ist denkbar."

Sie spielen eine große Rolle in Pesics Planungen: Nick Weiler-Babb (l.), Othello Hunter (r.) und Ex-Kapitän Danilo Barthel.

München - Die Strapazen der gegen Alba Berlin verlorenen Finalserie (1:3) um die Meisterschaft sind auch an Marko Pesic nicht spurlos vorübergegangen. Humpelnd schleppte sich der Geschäftsführer des FC Bayern Basketball beim Saisonabschluss, den der FCBB mit ein paar Hundert Fans am Montagabend am Audi Dome begang, voran.

"Jetzt habe sogar ich mich verletzt", sagte der 45-Jährige schmunzelnd und bewies damit, dass er im Gegensatz zum dritten Meistertitel in Folge zumindest seinen Humor nicht verloren hat. Seine Schmerzen am linken Knie dürften Pesic aber weit weniger zu schaffen machen als die Analyse der nun titellos abgeschlossenen Saison des FCBB.

FC Bayern Basketball: "Es ist eine Saison zu viel ohne Titel!"

Pesic ist bewusst, dass die schwierigen Umstände, die die Bayern in der Spielzeit zweifellos begleiteten, "heute keinen mehr interessieren". Das Ergebnis ist trotz der erneuten Playoffteilnahme in der Euroleague "für den Verein und auch mich als Person unzureichend", stellte er klar: "Es ist eine Saison zu viel ohne Titel!" Dabei wähnte er seine Bayern bis zum dritten Halbfinalduell mit Bonn, als der FCBB 2:0 führte und dann noch ins fünfte Spiel musste, voll auf Meisterkurs. "Danach sind einige Sachen passiert, die wir aufarbeiten müssen. Da haben wir den Rhythmus verloren." Warum, darauf will Pesic nun Antworten suchen und finden.

"Alba hat eine herausragende Saison gespielt", sagte er, "mein Gefühl ist aber trotzdem, dass wir die Meisterschaft verloren haben, weil wir gewisse Sachen nicht gut gemanagt haben." Die Berliner führten Bayern klar vor Augen, dass sie auf den deutschen Positionen deutlich stärker besetzt sind. "Die Ergebnisse zeigen das", gab Pesic zu. In Johannes Thiemann wurde sogar ein Nationalspieler Albas zum Finals-MVP gewählt.

"Als wir einen deutschen MVP hatten, sind wir auch Meister geworden", sagte Pesic und erinnerte an die Auszeichnungen von Kapitän Nihad Djedovic und dessen Vorgänger Danilo Barthel. "Wir können und wollen uns den aber nicht mehr leisten."

Ein Dilemma: "Diese Spieler garantieren dir eine Meisterschaft. Wir haben die im Moment aber nicht und müssen schauen, wie wir das Problem lösen." Denn, nachdem man Alba den Titel drei Mal in Folge überlassen musste, ist der nun "natürlich das oberste Ziel", wie Herbert Hainer auf AZ-Nachfrage betonte: "Der deutsche Meistertitel ist der fairste und ehrlichste Titel - sowohl im Fußball und im Basketball."

Kommt Danilo Barthel zurück?

Möglicherweise könnte Barthel, der nach seinem unglücklich verlaufenen Engagement bei Fenerbahce Istanbul gerade in der Türkei verabschiedet wurde, dabei helfen, den Titel nach München zurückzuholen. "Theoretisch ist alles denkbar", sagte Pesic dazu. Konkret mit dem 30-Jährigen gesprochen habe er noch nicht, kündigte aber vielsagend an, nun zu "versuchen herauszufinden, was seine Zukunftspläne sind".

Einen Transfer von Nationalcenter Johannes Voigtmann, der nach seinem Engagement bei ZSKA Moskau auf dem Markt ist, schloss Pesic dagegen aus. "Wenn wir uns Voigtmann leisten könnten, hätten wir viele Sorgen weniger. Aber das ist nicht realistisch." Und Pesic glaubt, bereits zu wissen, "wo er hingeht". Dafür ist der FCBB auf der Suche nach deutschen Verstärkungen offenbar bereits bei den Niners Chemnitz fündig geworden. Wie "BIG" berichtet, soll Jan Niklas Wimberg (26) unmittelbar vor einem Wechsel nach München stehen. Der 2,06 Meter große Nationalspieler kommt bevorzugt als Power-Forward zum Einsatz.

Ansonsten ist Pesic "sehr zuversichtlich, dass wir den Stamm zusammenhalten können". Priorität haben dabei die Verlängerung der ausgelaufenen Verträge von Routinier Othello Hunter und Shootingstar Nick Weiler-Babb. "Der Verein würde gerne", ließ Pesic wissen und sagte über Babb: "Er ist für mich einer der besten Two-way-Player der Euroleague. Und er kann noch besser werden."