"Mountain Madness": NBA-Stars in Sendling

Die Bayern-Basketballer fangen gerade erst wieder mit dem Training an, und dennoch ist derzeit in der Stadt selten hochklassiger Basketball geboten.

München - Bevor am Sonntag die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Audi Dome gegen Slowenien antritt, herrschte am Freitagnachmittag in Obersendling "Mountain Madness":

Im "Bayern Basketball Park", dem neuen Streetball-Hotspot auf dem "Sugar Mountain"-Gelände an der Helfenrieder Straße gaben sich nicht nur ein knappes Dutzend Bayern-Profis, sondern auch die NBA-Stars Cole Anthony, Jalen Suggs sowie der Euroleague-Topscorer der Saison 2020/21 - Mike James -, die Ehre, um beim immer populärer werdenden 3:3-Basketball ein paar Körbe zu werfen.