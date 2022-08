Nationalspieler Bonga wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern Basketball bekommt Verstärkung aus der NBA. Isaac Bonga wechselt zu den Münchnern.

München - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga wechselt aus der nordamerikanischen Profiliga NBA zum FC Bayern. Die Münchner bestätigten den Wechsel am Freitagvormittag. Zuvor hatte das Fachportal " " über den Deal berichtet.

Bonga, der im Aufgebot der Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft verletzungsbedingt fehlt, war 2018 von den Frankfurt Skyliners in die USA gewechselt. In der besten Basketball-Liga der Welt absolvierte der gebürtige Rheinland-Pfälzer für die Los Angeles Lakers, die Washington Wizards und die Toronto Raptors insgesamt 143 Hauptrunden- und fünf Playoff-Partien.

Zuletzt war der 2,03 Meter große Profi nur noch in Torontos Farmteam zum Einsatz gekommen. Mit den Münchnern spielt Bonga kommende Saison in der Euroleague.

Laut "Basketnews" habe es loses Interesse von NBA-Teams an Bonga gegeben, er wolle aber zurück nach Europa. Bei den Bayern stehen in Paul Zipser (Chicago Bulls) und neuerdings auch in Elias Harris (Lakers) zwei weitere deutsche Profis mit NBA-Vergangenheit unter Vertrag.