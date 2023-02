Gegen den Trauzeugen: Bayerns Basketballer treffen auf Partizan Belgrad

Bayerns Basketballer bekommen es am Donnerstag in der Euroleague mit Partizan Belgrad und seinem Topstar Mathias Lessort zu tun.

München - Bei den Bayern-Basketballern kam Mathias Lessort in der Saison 2019/2020 noch nicht über eine Ergänzungsrolle hinaus.

Neben dem Court ist Mathias Lessort auch mal Trauzeuge

Elf Minuten Spielzeit, knapp vier Punkte und 2,2 Rebounds im Schnitt. Doch mittlerweile ist der 27-jährige Franzose aus dem karibischen Département Martinique weit gekommen.

Vor einer Woche sogar auf eine serbische Hochzeit. Er war eingeladen und hielt Blumen und Ringe. Der Mann im blütenweißen Rollkragenpulli diente als Trauzeuge eines eingefleischten Fans seines aktuellen Klubs Partizan Belgrad.

Lessort ist aber nicht nur Fanliebling, er ist inzwischen ein Star auf dem europäischen Parkett. Er ist der Kerl, den die Bayern um ihren "Großen" Freddie Gillespie am Donnerstag im Spiel gegen Partizan (20.30 Uhr, Audi Dome) in den Griff bekommen müssen. Denn Lessort gehört zum erweiterten Kandidatenkreis für die MVP-Auszeichnung der Euroleague.

Franzose brachte Partizan Belgrad in die Playoffs

31 Minuten beträgt seine Einsatzzeit jetzt, knapp 13 Punkte steuert er bei. Und: Er dominiert unter dem Korb (im Schnitt 7,2 Rebounds, dazu ein Block pro Spiel). Er hat sein Team, das per Wild Card in der Euroleague, antritt, mit drei Siegen in Folge in die Playoffzone geführt. Und das in Partizans erster Saison in Europas Königsklasse seit 2013/14.

Während in jener Saison Bayerns große Zeiten mit der ersten Landesmeisterschaft seit der Erstligarückkehr gerade begannen, schlitterte Partizan damals in finanzielle Probleme. Dass der Klub nun wieder wer ist, hat auch mit dem heutigen Bayern-Coach Andrea Trinchieri zu tun.

Er führte den Klub auf internationalem Parkett wieder zu Erfolgen. Auch Vladimir Lucic und Ognjen Jaramaz waren früher für Partizan aktiv. Viele Verknüpfungen also zwischen den Klubs, doch auf dem Court dürfte es - Bayern braucht dringende den Sieg - alles andere als wie einem Freundschaftsspiel zugehen. "Sie sind ein hart zu spielendes, aggressives Team", sagt Bayern-Star Augustine Rubit. "Wir müssen zumindest die gleiche Energie aufbringen wie sie, um erfolgreich zu sein." Und gerade Lessort einbremsen.

Rubit sagt der AZ zu Partizans Big Man: "Er ist voller Energie und spielt aggressiv. Wir sollten ihm keine einfachen Dunks zulassen, denn das ist wie Benzin für ihn. Ich freue mich wirklich für ihn, dass er seinen Weg gefunden hat - aber wir wollen gewinnen. Wie auch immer."