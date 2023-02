Bayerns Basketballer verlieren Topspiel gegen Bonn

Die Basketballer des FC Bayern müssen den nächsten Rückschlag hinnehmen. Das Topspiel in der BBL haben die Münchner bei den Telekom Baskets Bonn mit 77:73 verloren.

München - Die Telekom Baskets Bonn haben das Topspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) beim FC Bayern mit 77:73 (39:36) gewonnen und die Sorgen beim Vizemeister vergrößert. Für die Münchner war es nach einer letztlich erfolglosen Aufholjagd im letzten Viertel bereits die dritte Pflichtspielniederlage in Folge.

Die Bayern um ihren Topscorer Isaac Bonga (28 Punkte) liefen im Audi Dome permanent einem Rückstand hinterher und lagen gut vier Minuten vor Schluss mit zehn Punkten hinten (63:73), kamen durch einen 9:0-Run aber wieder dicht heran. Karsten Tadda machte in der heißen Phase mit zwei verwandelten Freiwürfen alles für die Bonner klar. Bester Werfer der Gäste war TJ Shorts (26 Punkte).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

München, das im Dezember bereits das Hinspiel in Bonn verloren hatte und unter der Woche in der EuroLeague zweimal in Spanien den Kürzeren zog, ist mit 13 Siegen und fünf Niederlagen weiter Tabellendritter. Die Telekom Baskets (16:2) stehen direkt davor und bleiben Spitzenreiter Alba Berlin (16:1) auf den Fersen.