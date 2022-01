FC Bayern Basketball stürzt Bonn von der Tabellenspitze

Der FC Bayern Basketball setzt sich im direkten Duell um Platz eins gegen Bonn mit 100:81 durch. "Guter Tag im Office."

Die Basketballer des FC Bayern sind wieder die Nummer eins der Bundesliga. Diesen Status haben sie sich am Sonntag mit einem 100:81-Sieg gegen Bonn zurückerkämpft und den Überraschungstabellenführer im direkten Duell entthront. Beide Teams stehen jetzt bei einer Bilanz von 12:4, Bayern hat aber sogar noch ein Spiel weniger.

"Wir haben gegen eins der besten Teams der Bundesliga gespielt. Deshalb sind wir glücklich über diesen Sieg", sagte FCBB-Chefcoach Andrea Trinchieri: "Es war ein guter Tag im Office."

FC Bayern Basketball: Zwei Siege, zwei Niederlagen in acht Tagen

Zum Abschluss der Münchner Heimspielwoche mit gleich vier Partien im Audi Dome galt es für die Gastgeber noch einmal alle verbliebenen Kräfte zu mobilisieren. In die waren sie mit einer Niederlage gegen Chemnitz (63:65) gestartet, in der Euroleague folgten dann am Dienstag der Pflichtsieg gegen Kaunas (74:65) und am Donnerstag der Dämpfer gegen Monaco (78:83). Mit dem Erfolg gegen Bonn konnten die Bayern ihre Acht-Tage-Bilanz immerhin mit dem zweiten Sieg bei zwei Niederlagen noch ausgleichen.

In der heimischen Liga hatte das Spitzenduo allerdings zuletzt im Gleichschritt gepatzt. Die Bayern verloren zwei der letzten drei BBL-Spiele. Bonn gegen Crailsheim und Hamburg, nun folgte in München die dritte Pleite in Folge.

FC Bayern gegen Bonn ab der Halbzeit dominant

Dabei zeigte Bonn, das coronabedingt allerdings auf einige Akteure verzichten musste, zunächst durchaus, warum es in dieser Saison für Furore sorgt. Angeführt von dem starken Parker Jackson-Cartwright (26 Punkte) übernahmen die Gäste mit einem 8:0-Lauf gleich mal die Führung (15:9). Bayern konterte mit einer schon in Hälfte eins starken Dreierquote (acht von neun verwandelte Versuche). Vor der Halbzeit zog der FCBB erstmals mit einem 7:0-Lauf etwas weg (49:42). Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber im nächsten Spielabschnitt bereits vorentscheidend aus (78:63) und behaupteten ihn auch im letzten Viertel souverän.

Mit 18 Zählern war Deshaun Thomas Bayerns bester Werfer. Co-Kapitän Vladimir Lucic und Nationalspieler Obst steuerten beide jeweils 14 Punkte zu dem Sieg bei.