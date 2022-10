FC Bayern Basketball schafft ohne Chef den Sieg: "Bisher beste Leistung in dieser Saison"

Gegen Chemnitz mussten die Bayern-Basketballer auf Trainer Trinchieri krankheitsbedingt verzichten. Doch auch der Co-Trainer brachte das Team zum Sieg.

München - Zur Halbzeit, da könnte Cheftrainer Andrea Trinchieri noch etwas mehr an seiner Erkältung gelitten haben als ohnehin. Die Basketballer des FC Bayern lagen da tatsächlich zurück gegen die Niners aus Chemnitz und Adriano Vertemati, der Trinchieri an der Seitenlinie vertrat, musste an einige Stellschrauben drehen.

Ansprache in der Halbzeit scheint geholfen zu haben

"Wir haben über die Defensive gesprochen, weil wir in der ersten Hälfte Treffer auf alle erdenklichen Arten kassiert haben", berichtete der Co-Trainer von der Analyse. Diese kurze Aufarbeitung war ziemlich präzise, die Bayern kontrollierten die Sachsen danach besser, es gab rund sieben Minuten im dritten Viertel, da trafen die Chemnitzer gar nicht.

Euroleague-Spiel wieder mit Trinchieri?

Letztlich war dies der Grundstein für ein klares 88:74, dem dritten Sieg im dritten Bundesligaspiel. Augustine Rubit (22 Punkte) resümierte unterm Strich: "Ich glaube, das war die bisher beste Leistung von uns in dieser Saison." Und bis Donnerstag zum Euroleague-Duell bei Bologna (20.30 Uhr) soll auch der Chef wieder gesund sein.