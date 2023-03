FC Bayern Basketball: Comandante Lucic sichert rasanten Comeback-Sieg

Bayern-Basketballer bezwingen Roter Stern und holen Neuzugang aus der G-League.

München - Dieses eine Foto vom grimmig-entschlossenen Che Guevara, dessen wallenden Haare unter dem Barett mit dem Stern hervorwuchten - es ist so bekannt, dass es einen eigenen Namen trägt: "Guerillero heroico".

Comandante Lucic

Dass mit dem Verkauf von T-Shirts, Tassen und sonstigem Nippes mit diesem ikonischen Foto der Kapitalismus sinnbildlich gesiegt hat, passt ganz gut dazu, dass der FC Bayern am späten Donnerstagabend seinen Kapitän Vladimir Lucic in das Guevara-Druckmuster hineinmorphte. Comandante war ja zuvor schon sein Spitzname und auf dem Barett über Lucic' Gesicht prangte freilich das Bayern-Logo statt des Sterns.

Bayern besiegt Belgrad

Die Basketballer hatten in der Euroleague eben Roter Stern Belgrad mit 87:80 besiegt. Wegen Lucic, der gegen den Rivalen seines Heimatvereins Partizan nach Verletzung und ersten Einsätzen richtig heiß lief. Ende des ersten Viertels - 0,7 Sekunden waren noch auf der Uhr - traf er einen weiten Dreier mit einer Wurfhaltung notgedrungen so wild wie Ches Haare.

Block, Dunk, Rebound

Die Bayern waren elektrisiert von der Brillanz und fanden im zweiten Viertel in einen Lauf. Doch im dritten Viertel trafen die Gastgeber dann plötzlich nicht mehr - als hätte es ein Punkteembargo gegeben.

Die Serben zogen im brodelnden Audi Dome davon - ehe dann Comandante Lucic mit acht Punkten in Folge die Bayern heranführte. Gegen Ende monopolisierte der "Beschützer des Rings", Freddie Gillespie, den Ballbesitz: Block, Dunk, Rebound! Die Bayern drehten einen 66:75-Rückstand sechs Minuten vor Ende ruckzuck in eine 80:75-Führung. Knackpunkt!

Neuzugang: Zylan Cheatham

Es war Bayerns erster Sieg nach vier Euroleague-Pleiten in Folge. Zudem hat der FCBB zum Ablauf der Transferphase noch einen Zugang geholt: Sie verpflichteten - sollte im Medizin-Check alles gut laufen - Zylan Cheatham (zuletzt in der G League, der Liga unter der NBA) und reagierten indirekt auf Augustine Rubits Verletzung. Der Playoff-Einzug ist in der Euroleague freilich weiter unwahrscheinlich, doch Lucic meint: "Wir sind hier keine Touristen."

Am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) sind die Bayern im BBL-Spitzenspiel bei Alba Berlin gefordert - mit diesem Herz vom Belgrad-Spiel kann es mit dem BBL-Titel was werden.

Und der Meisterzigarre, einer Havanna. Motto: Hasta la victoria siempre, Comandante Lucic!