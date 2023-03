Bayerns Freddie Gillespie: Futter für den Beschützer des Rings

Freddie Gillespie ist stark unter den Brettern. Diese Qualität ist nun gegen Roter Stern gefragt.

München - In einer Basketball-Mannschaft gibt es verschiedene Rollen: den Aufbauspieler zum Beispiel oder den Scharfschützen. Bei Freddie Gillespie ist die Rolle eindeutig: Er ist der "Rim Protector" (dt.: der Beschützer des Rings). Einer, der sich von Blocks und Rebounds ernährt. Offensiv sucht der Big Man der Bayern noch nach seinem Wurf.

Blocks pro Partie: Gillespie Dritter in der Euroleague

Doch sein Hauptaufgabenbereich ist die Arbeit unter den Brettern. Mit 1,1 Blocks pro Partie ist er die Nummer drei der Euroleague - und der Schnitt wäre gar noch besser, räumte er Korblegerversuche eine Millisekunde früher ab. So gibt es oft den Goaltending-Pfiff.

Neben den unglaublich langen Armen bei gegnerischen Abschlüssen ist der US-Amerikaner auch nach Fehlwürfen zur Stelle: Mit sechs Rebounds liegt er ligaweit auf Nummer fünf. Ordentliche Werte, die dazu beitragen, dass die Bayern zu den besten Verteidigungsmannschaften in Europas Königsklasse gehören.

FCB-Basketballer: Am Donnerstag geht's gegen Roter Stern Belgrad

Das Faible für die Defensive - das hatten die Bayern schon in den Vorsaisons. Im Vorjahr etwa hielten sie ihre Gegner viermal unter 60 Punkten, 2021/21 immerhin einmal. In beiden Fällen darunter: Roter Stern Belgrad, die die Bayern am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr) im Audi Dome empfangen.

Bayern-Gegner Belgrad: Defensiv stark, offensiv mau

Wären die Kontrahenten ein Spielertyp, dann beide wie ein Gillespie: defensiv stark, offensiv mau. Unter den Vielstartern in der Euroleague (mindestens 200 absolvierte Spiele) erzielt nur der Belgrader Lokalrivale Partizan im Schnitt weniger Punkte als Roter Stern. Nur drei Mannschaften weiter tauchen dann auch schon die Bayern auf.

Belgrad verpflichtet Facundo Campazzo

Der wankelmütige Offensivmotor hat beide Teams unter Europas Besten nicht richtig vorangebracht: Während die Bayern (neun Siegen in 25 Partien) die Playoffs fast schon verpasst haben, hat Roter Stern mit einer Serie noch die Chance, an die Top-Acht heranzuschnuppern.

Die Serben haben noch mal nachverpflichtet und den Argentinier Facundo Campazzo geholt. FCBB-Kapitän Vladimir Lucic meint: "Roter Stern hat ein starkes Team und jetzt mit Campazzo wahrscheinlich das größte Talent auf der Guard-Position in der Euroleague."

Gute Nerven sind gefragt! Die Belgrader halten ihre Spiele meist eng, mehr als die Hälfte der Partien gingen mit einem Unterschied von fünf Punkten oder weniger zu Ende. Daheim haben die Bayern gegen Roter Stern eine weiße Weste. Es liegt auch an Gillespie, dass das so bleibt. Futter für den Beschützer des Rings.