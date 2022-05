Endstation Barcelona: Euroleague-Aus für Bayerns Basketballer

Die historische Sensation ist ausgeblieben: Die Bayern-Basketballer haben die Playoff-Serie gegen den erklärten Titelfavoriten FC Barcelona mit 2:3 verloren - und unterlagen im entscheidenden intensiven Duell mit 72:81.

Barcelona/München - Sie waren nahe dran, doch am Ende hat es für die Basketballer des FC Bayern nicht zum ganz großen Coup gereicht.

Titelfavorit Barcelona nutzt Münchner Schwächephase aus

Die Münchner verloren am Dienstagabend das fünfte und entscheidende Viertelfinale beim Titelfavoriten FC Barcelona mit 72:81 (37:31) und musste sich in der Best-of-five-Serie mit 2:3 geschlagen geben.

Während die Bayern ihren Traum begraben müssen, als erste deutsche Mannschaft das Final Four der Euroleague zu erreichen, steht der FC Barcelona am 19. Mai im Halbfinale und trifft in Belgrad auf Real Madrid.

Bayern-Basketballer sind dran, doch Barcelona dreht das Spiel

Die Bayern waren zwei Viertel die bessere Mannschaft und gingen verdient mit einer Sechs-Punkte-Führung in die Kabine. Im dritten Viertel leisteten sich die Münchner eine Schwächephase (15:29), während Barcelona mit dem ehemaligen NBA-Profi Nikola Mirotic das Match drehte.

Vor dem Schlussabschnitt führte Barcelona mit 60:52. Diesen Vorsprung ließen sich die Spanier nicht mehr nehmen und zogen ins Final Four ein.

Othello Hunter bester Bayern-Korbjäger

Bester Werfer bei den Bayern war Othello Hunter mit 18 Punkten. Für Barcelona waren Nicolas Laprovittola (26 Zähler) und Mirotic (20) am erfolgreichsten.

Die Mannschaft von Andrea Trinichieri warfen in Sachen Engagement und Kampfkraft alles in die Waagschale - doch den Unterschied machten letztlich die Dreier-Quoten (50,0 zu 36,4 Prozent) und die Fülle an Qualität beim Vorjahresfinalisten.

Für die Bayern geht es mit drei BBL-Nachholspielen in nur fünf Tagen weiter: Am Freitag in Ulm (19 Uhr), im Audi Dome gegen die BG Göttingen (Sonntag, 18 Uhr), am Dienstag (10. Mai., 20.30 Uhr) und zum Abschluss der Hauptrunde das Topspiel gegen Alba Berlin.