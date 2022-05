Ein Rüffel vom Papa: Trinchieri kitzelt Obst vor Spiel drei

Vor dem dritten Spiel der Playoff-Serie gegen Chemnitz nimmt Trinchieri, Trainer der Basketballer des FC Bayern, Nationalspieler Obst in die Pflicht. "Er ist ein wichtiger Spiel und muss sich so verhalten."

München - Die gute Nachricht gleich mal vorneweg: Othello Hunter hat seine muskulären Probleme, mit denen er sich seit dem entscheidenden fünften Spiel der Euroleague-Playoffs gegen Barcelona vor knapp sechs Wochen rumgeplagt hatte, überwunden.

Der US-Center trainiert wieder mit der Mannschaft und seine Rückkehr in den Kader der Bayern-Basketballer ist bereits heute Abend (20.30 Uhr/MagentaSport) in Chemnitz beim dritten Viertelfinalduell der BBL-Playoffs mit den Niners, bei dem der FCBB, der 2:0 führt und die Best-of-five-Serie bereits entscheiden könnte, möglich.

Eine internationale Aufgabe mehr für Andrea Trinchieri

Andrea Trinchieri darf sich also über eine weitere internationale Alternative freuen, jetzt, da der Kampf um die deutsche Meisterschaft in die heiße Phase geht. Da in der BBL - im Gegensatz zur Euroleague, wo es keinerlei Beschränkungen gibt - aber maximal sechs ausländische Profis im Aufgebot erlaubt sind, werden dabei vor allem auch die nationalen Akteure noch mal bedeutender. Auch Andreas Obst ist bewusst, "dass die deutschen Spieler jetzt noch mehr gefragt" sind.

"Jason George hatte 14 Minuten, Nihad Djedovic 16. Wir konnten die Minuten teilen, unsere größere Rotation nutzen und niemand musste mehr als 25 Minuten spielen", sagte Trinchieri auf die Frage der AZ nach seiner Zufriedenheit mit seinen Profis mit deutschem Pass.

Der Italiener kam dabei auch auf Obst zu sprechen und nahm speziell den Nationalspieler in die Pflicht. "Ich bin etwas enttäuscht von Andi", sagte Trinchieri. Der sei schließlich "ein sehr guter Spieler, der schon sehr gute Partien für uns in der Euroleague gemacht hat".

So weit, so gut. Manchmal drifte Obst aber etwas von seiner Leistung ab, bedingt zum Beispiel durch frühe Fouls, führte Trinchieri weiter aus: "Deshalb habe ich zu ihm gesagt, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist. Und dass er sich wie ein solcher verhalten, denken und spielen muss." Obst könne es sich "nicht erlauben, mental aus dem Spiel auszusteigen, wenn die Dinge nicht so laufen. Das ist etwas für Youngster wie Jason, nicht für ihn."

Trinchieri erwartet mehr von Andreas Obst

Rumms! Trinchieri machte damit unmissverständlich klar, dass er sich deutlich mehr von seinem basketballerischen Ziehsohn erwartet, dem er in Bamberg einst zum Profidebüt verhalf. "Ich habe ihn als Kind zurückgelassen und nun als Mann zurückbekommen", sagte er nach Obsts Verpflichtung im Sommer und fand nun abschließend doch noch auch ein paar versöhnliche Worte: "Er ist sehr wichtig für uns und hat großartige Spiele für uns gemacht. Und ich bin mir sicher, dass er das wieder tun wird."

Trinchieri will Obst wohl bewusst herausfordern und so zu (noch) besseren Leistungen anspornen. Denn nachdem der Dreierspezialist im Saisonverlauf durch zwei Coronainfektionen ausgebremst wurde, zeigte dessen Formkurve vor dem Playoffstart zuletzt schon steil nach oben. Bei der Generalprobe im letzten regulären Ligaspiel gegen Alba Berlin war er mit 15 Punkten und fünf verwandelten Dreierversuchen Topscorer.

Beim Playoffauftakt gegen Chemnitz ließ er zehn Zähler folgen. In Spiel zwei, was Trinchieri zum Anlass seiner Kritik nahm, waren es allerdings nur noch fünf und Obst kein wirklicher Faktor. Mal sehen, ob Trinchieris Herausforderung in Spiel drei die erhoffte Wirkung zeigen wird.