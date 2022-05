"Energie und Intensität": Bayern-Basketballer besiegen Angstgegner Chemnitz

Spiel zwei steigt bereits am Sonntag: Der Einstieg ins Playoff-Viertelfinale ist den Bayern-Basketballern mit dem 77:53 (36:31) gegen die Niners Chemnitz gelungen.

München - Der FC Bayern hat seine Favoritenrolle in der Basketball-Bundesliga untermauert und sein erstes Playoff-Duell für sich entschieden.

Bayern-Basketballer besiegen Angstgegner

Die Münchner behaupteten sich nach zuvor drei Saisonniederlagen mit 77:53 (36:31) gegen Angstgegner Niners Chemnitz. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, erreicht das Halbfinale.

Es war die erwartet intensive Auseinandersetzung: Vor knapp 3.800 Fans souverän setzten sich die Münchner im dritten Viertel mit einem 24:9-Run deutlich ab.

Bayern-Basketballer müssen am Sonntag erneut ran

Spiel zwei folgt bereits in gut 45 Stunden im Audi Dome, am Sonntagabend ab 20.30 Uhr. Anschließend wechselt die Best-of-five-Serie für mindestens ein Duell nach Chemnitz (Freitag, 20.30 Uhr).

"Das ist nur der erste Schritt in der Serie - gegen ein sehr gutes Team, das Qualitäts-Basketball spielt. Mit einem guten Coach, guten Spielern", sagte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri,

Deshaun Thomas mit 15 Punkten bester Bayern-Werfer

Die Mannschaft habe "genug Energie und Intensität gezeigt, um die Rebounds kontrollieren zu können und Fehler aus der ersten Halbzeit zu korrigieren", so Trinchieri weiter.

Die Gastgeber – sie traten wie zuletzt ohne die angeschlagenen Hilliard, Walden und Hunter an - starteten gut, verloren dann aber zu häufig den Ball und gerieten in Rückstand (23:27/15.). Der FCBB kam aber zurück und war nach vier Dreiern in Serie zum 66:42 (32.) früh im Ziel. Die meisten Punkte holten Deshaun Thomas (15), Nick Weiler-Babb (13) und Andreas Obst (10).