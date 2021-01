Bosse entzückt von Basketballern: "Zugpferd in Europa"

Die Erfolge ihrer Basketballer in der elitären Euroleague haben bei den Bossen des FC Bayern für Begeisterung gesorgt. "Die Mannschaft, wie sie jetzt spielt, ist wunderbar", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß im clubeigenen Podcast "Open Court" am Montag. "Die Moral der Mannschaft ist einmalig und auch die Qualität. Hier wurde ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Mannschaft hat eine Struktur, eine gute Stimmung. Da stimmt alles, es macht richtig Spaß." Mit elf Siegen und sechs Niederlagen haben die München jüngst die Hinrunde der Euroleague als viertbestes Team abgeschlossen. In der Bundesliga kassierten die Bayern am Sonntag die zweite Niederlage.

04. Januar 2021 - 17:31 Uhr | dpa

Uli Hoeneß, ehemaliger Präsident des FC Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa