Bayerns zweiter Matchball: FCBB kann sich für Playoffs qualifizieren

Im Spitzenspiel gegen Fenerbahce Istanbul können die Bayern am Dienstag fix die Playoffs buchen.

München - Bekommen die Bayern ausgerechnet jetzt, da das große Ziel zum Greifen nah ist, etwa weiche Knie? Matchball eins letzte Woche in Valencia hat das Team von Coach Andrea Trinchieri bereits versemmelt - nun steht die nächste Möglichkeit für die Münchner an, Geschichte zu schreiben.

FCBB kann sich vorzeitig für Playoffs der EuroLeague qualifizieren

Im Heimspiel gegen den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul (20.30 Uhr, MagentaSport) können die Bayern-Basketballer das schaffen, was vor ihnen noch keiner deutschen Mannschaft gelungen ist: die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs der EuroLeague.

Für Coach Trinchieri hat die Niederlage in Spanien wie auch die Pleite in der BBL gegen die Hamburg Towers am Wochenende weniger mit einer Angst vor der eigenen Courage zu tun, sondern mit der enormen Belastung der seine Spieler aktuell ausgesetzt sind: "Nach den vielen Spielen zuletzt wird es unser Ziel sein, unser Maximum an Energie auf den Court zu bringen und dabei trotzdem konzentriert und mit Übersicht die kompletten 40 Minuten anzugehen.

Wiedersehen mit Ex-FCBB-Kapitän Danilo Barthel

Wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung, wie schon so oft in dieser Saison", erklärt der Italiener auf der Webseite des Vereins. Dafür steht im Audi Dome ein Wiedersehen mit Ex-Kapitän Danilo Barthel an, der die Bayern im vergangenen Sommer nach vier Jahren Richtung Bosporus verlassen hatte.