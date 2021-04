Bayern-Basketballer schlagen Barcelona: Viertelfinale gegen Mailand

Die Bayern-Basketballer des FC Bayern bleiben in der Euroleague im Flow: Das 82:72 (43:37) beim FC Barcelona war der zweite Sieg im zweiten Spiel gegen den Spitzenreiter und der erste überhaupt im Palau Blaugrana.

Bester Münchner Werfer in Barcelona: Jalen Reynolds.

Barcelona

Barcelona/München - Überraschung in der Euroleague: Nach dem historischen Einzug in die K.o.-Phase der Euroleague haben die Basketballer des FC Bayern auch das letzte Hauptrundenspiel im höchsten europäischen Wettbewerb gewonnen.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich mit 82:72 (43:37) beim Spitzenreiter FC Barcelona durch. Bereits das Hinspiel hatte der Bundesligist mit 90:77 für sich entschieden.

Euroleague: Basketballer in der Abschlusstabelle Fünfter

Bester Münchner Werfer war Jalen Reynolds mit 26 Punkten. Barcelonas Pau Gasol erzielte bei seiner Rückkehr in den europäischen Basketball neun Zähler. Der spanische Center hatte fast 20 Jahre erfolgreich in der NBA gespielt, ehe er sich nun wieder seinem Heimatverein anschloss.

In der Abschlusstabelle landen die Bayern auf Rang fünf und treffen in ihrer Viertelfinalserie ab dem 20. April auf den italienischen Top-Club Olimpia Mailand. Der Viertplatzierte bezwang am Freitag Efes Istanbul klar.

Die Runde der letzten Acht wird im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Bayern spielen ab 20./21. April zunächst zweimal beim Tabellenvierten Mailand, danach zumindest einmal im Audi Dome, ehe die Serie wieder für Spiel fünf nach Mailand ginge.

Barcelona ohne Topscorer Mirotic

Die Bayern starteten offensiv stark, lagen schnell mit 11:4 vorne und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals zweistellig in Führung (29:19). Die Katalanen, die auf Topscorer Nikola Mirotic verzichteten, gestalteten die Partie nun ausgeglichener und verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeit auf sechs Punkte.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich zunächst die Fehler im Münchner Spiel und Barcelona kam auf zwei Zähler heran - doch die Bayern fanden eine Antwort und holten sich schlussendlich den Sieg.

Die Münchner haben nach ihrer Rückkehr am Samstagnachmittag rund 24 Stunden Zeit, sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten: Am Sonntag steht ab 18 Uhr das BBL-Heimspiel gegen die Löwen aus Braunschweig an.

Vor dem Top Four um den deutschen Pokal im Audi Dome am kommenden Wochenende (17./18. April) muss der FCBB am Dienstagabend noch bei den Telekom Baskets Bonn (18.30 Uhr) antreten.