Basketball-Pokal: Final-Turnier frei empfangbar zu sehen

Das Top-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal ist frei empfangbar auf unterschiedlichen Plattformen zu sehen. Magentasport teilte am Donnerstag mit, dass die Spiele am 17. und 18. April in München ohne Abonnement und Registrierung bei MagentaTV, auf der Magentasport-Webseite und allen Magentasport-Apps übertragen werden.

08. April 2021 - 11:49 Uhr | dpa

Ein Basketball im Korb. © picture alliance / dpa/Archivbild