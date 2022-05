Bayern-Basketballer erspielen sich Matchball gegen Chemnitz

Die Basketballer vom FC Bayern haben am Sonntagabend mit 93:76 gegen die Niners Chemnitz gewonnen. Nun fehlt den Münchnern nur noch ein Sieg fürs Weiterkommen.

München - Der FC Bayern Basketball hat sich im Playoff-Viertelfinale der Bundesliga einen Matchball erspielt. Die Münchner führen in der Best-of-Five-Serie mit 2:0 gegen die Niners Chemnitz – am Sonntagabend gab es einen souveränen 93:76-Erfolg. Flügelspieler Deshaun Thomas war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie. In der Hauptrunde und im Pokal hatten die Bayern noch gegen Chemnitz verloren.

Auch Meister Alba Berlin konnte den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren, die Hauptstädter gewannen mit 97:85 gegen Brose Bamberg. In Berlin überzeugten Jaleen Smith mit 18 Punkten und Nationalspieler Maodo Lo mit 16 Zählern beim Titelverteidiger, der zwischenzeitlich schon mit 22 Punkten geführt hatte. Bei Bamberg waren Martinas Geben (21 Punkte) und Chris Dowe (20) die erfolgreichsten Punktesammler.

Bonn hatte etwas mehr Mühe als die Münchner und Berliner, setzte sich nach einer Gala des US-Spielmachers Parker Jackson-Cartwright (41 Punkte) aber mit 89:81 (37:46) gegen Hamburg durch.

Jetzt müssen die Bayern-Basketballer auswärts ran

Berlin kann am Donnerstag den Einzug ins Halbfinale beim ersten Gastspiel in Franken perfekt machen. Die Bayern und Bonn sind nach zwei Heimsiegen am Freitag erstmals in der Serie auswärts gefordert. Im letzten Viertelfinale der BBL-Playoffs führen die MHP Riesen Ludwigsburg gegen ratiopharm Ulm 1:0.